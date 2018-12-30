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Суперзірка НБА захопився фантастичною грою українця Михайлюка

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Фантастичний виступ гравця збірної України Святослава Михайлюка в Лізі розвитку Національної баскетбольної асоціації (НБА) не залишився без уваги з боку Леброна Джеймса.

Знаменита суперзірка НБА і форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" високо оцінив виступ українця за за фарм-клуб "Саут Бей Лейкерс" у черговому поєдинку регулярного сезону. Джеймс ретвітнув запис зі статистикою Михайлюка і додав від себе смайли із зображенням вогню.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайлюк у матчі Д-Ліги проти "Північної Арізони" набрав 47 очок за 34 хвилини, встановивши рекорд сезону.

Зазначимо, що це не перший рекорд у заокеанській кар'єрі Святослава. Раніше наш співвітчизник встановлював персональні скорерські досягнення у НБА.

Читайте всі новини по темі "НБА" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
НБА
Особи
Святослав МихайлюкЛеБрон Джеймс
Місце
США
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