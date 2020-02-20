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20 лютого • оновлено в 14:37
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Суперник України втратив лідера перед матчем у відборі Євробаскету-2021

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Суперник збірної України у стартовій грі відбору Євробаскету-2021 – національна команда Австрії – поніс серйозну втрату перед матчем, який відбудеться 20 лютого в Граці.

Один з лідерів команди, центровий "Ольденбурга" Рашид Махальбашіч пропустить зустріч з українцями через проблеми з плечем. За інформацією basket-planet.com, гравець також не зможе зіграти в наступному матчі проти збірної Словенії 23 лютого. Інформацію про травму Махальбашіча підтвердив і головний тренер австрійців Рауль Корнер, який назвав ситуацію "гіркою".

Рашид Махальбашіч

Рашид Махальбашіч

Meridian Sport

Махальбашіч не потрапив у заявку своєї збірної з 12 гравців, яка опублікована на сайті FIBA. Немає в заявці і найсильнішого гравця австрійців – натуралізованого американця Сільвена Ландесберга, що виступає в чемпіонаті Китаю. За інформацією ЗМІ, він не зміг прилетіти на батьківщину.

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Нагадаємо, що збірна України готується до матчу з Австрією в повному складі. Поєдинок Австрія - Україна розпочнеться у четвер о 20:30 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гравці збірної України поділилися очікуваннями від першого матчу на турнірі.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Евробаскет-2021
Місце
Австрія Грац
Тег
Збірна України з баскетболу
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