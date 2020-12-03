Суперліга Паріматч транслюватиметься на Setanta Sports Ukraine

Федерація баскетболу України дійшла згоди щодо трансляції матчів чоловічої Суперліги Паріматч на провідному українському спортивному телеканалі – Setanta Sports Ukraine.

Setanta Sports Ukraine є ексклюзивним транслятором топових спортивних ліг і чемпіонатів в Україні, зокрема NBA, NHL, Формули-1, чемпіонату Англії з футболу, UFC, тенісних турнірів АТР та WTA та інших провідних змагань світу.

Віднині на Setanta Sports Ukraine й матчі вищого баскетбольного дивізіону України. Стартує показ Суперліги Паріматч на телеканалі з поєдинку регулярного чемпіонату, у якому 10 грудня чинний володар Кубка України южненський "Хімік" прийматиме на домашньому майданчику СК "Олімп" одного з фаворитів сезону БК "Прометей". Початок гри — 18:00.

Зазначимо, що матчі Суперліги надалі транслюватимуться на телеканалах XSPORT та Oboz TV, а також на сайті та соцмережах Федерації баскетболу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ФБУ визначилася з найкращими моментами сьомого туру Суперліги Паріматч, у межах якого в чемпіонаті нашої країни було зіграно три матчі.