Суперліга Паріматч приготувала дуель непереможених команд

З 17 по 20 жовтня в Суперлізі Паріматч відбудуться чергові матчі регулярної частини сезону. Всього за ці дні команди проведуть сім матчів, кожен з яких по-своєму цікавий уболівальникам.

Новачок дивізіону і лідер турнірної таблиці "Прометей" буде вдома приймати чинного чемпіона України "Хімік". Це єдині команди, які поки що виступають без поразок. "Хімік" відстає від "Прометея", але має один матч в запасі. Складно сказати, кому вдасться продовжити переможну серію. Особливо якщо врахувати, що лідер Суперліги Паріматч через травму втратив провідного захисника Ренді Кулпеппер. Американський легіонер отримав пошкодження в грі з "Дніпром" і вибув мінімум на місяць. У чотирьох матчах сезону Ренді набирав у середньому 19,5 очка. У "Хіміка" ж в строю Айзей Вільямс і Аверейл Югба, які увійшли до символічної п'ятірки тижня Суперліги Паріматч. А Аверейл взагалі став MVP туру. Додамо, що потім "Хімік" чекає ще й гра з "Запоріжжям", який вдома дуже непоступливий.

Залишився без ключового гравця і "Дніпро". Після обстеження довелося лягти під скальпель хірургів центровому Кирилу Натяжку, якого турбувало коліно. Операція пройшла успішно, але тепер його чекає період реабілітації. Без нього команді належить зіграти на виїзді з "Миколаєвом", який поки що набрав найменше очок.

Також варто виділити зустріч "Черкаських Мавп" та "Київ-Баскета". Команди є сусідами в турнірній таблиці, і перемога дозволить вирватися киянам вперед. "Київ-Баскет" перед стартом сезону отримав чимало авансів і вважається одним з претендентів на чемпіонство. Хоча, "Черкаські Мавпи" в минулому році самі брали цей титул і будуть не проти його повернути. Вся боротьба ще попереду.

Максим Міхельсон, головний тренер БК "Черкаські Мавпи":

- Готуємося до матчу з "Київ-Баскет" з усією відповідальністю, як до зустрічі з одним із претендентів на чемпіонство. Думаю, на вболівальників чекає цікава гра. Напередодні ми розірвали контракт з Кушнірову і поки не встигли підшукати йому заміну, але все одно розраховуємо дати бій. Уже можна говорити про те, що поточний сезон буде не менш захоплюючим, ніж попередній. Його також можна назвати найсильнішим за останні роки. Всі матчі дуже непередбачувані і команди продовжують комплектуватися. Той же Кушніров - відмінний гравець. Можливо, йому просто треба потрапити в свою команду. Що стосується наших завдань, то у нас є чемпіонські амбіції і ми від них не відмовляємося.

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