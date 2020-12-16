Суперліга Паріматч: календар та розклад трансляцій 17-22 грудня

Олександр Чеканов Баскетбол 16:14, 16.12.2020 Оновлено: 16:15, 16.12.2020

Команди Суперліги Паріматч зіграють 17-22 грудня заключні поєдинки регулярного чемпіонату 2020 року.

Усього відбудеться чотири матчі. Наживо їх транслюватимуть канали OBOZREVATEL TV та XSport – по два.

Також традиційно ці матчі можна буде переглянути на сайті ФБУ, на Facebook та YouTube ФБУ.

СУПЕРЛІГА ПАРІМАТЧ

Регулярний чемпіонат

17 грудня

Київ. 19:00

"Київ-Баскет" – "Будівельник" (XSport)

18 грудня

Черкаси. 18:30

"Черкаські Мавпи" – "Прометей" (OBOZREVATEL TV)

19 грудня

Київ. 16:00

"Київ-Баскет" – "Тернопіль" (OBOZREVATEL TV)

22 грудня

Тернопіль. 19:00

"Тернопіль" – "Будівельник" (XSport)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України призупинить проведення всіх чемпіонатів країни з 23 грудня

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