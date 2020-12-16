Суперліга Паріматч: календар та розклад трансляцій 17-22 грудня
Команди Суперліги Паріматч зіграють 17-22 грудня заключні поєдинки регулярного чемпіонату 2020 року.
Усього відбудеться чотири матчі. Наживо їх транслюватимуть канали OBOZREVATEL TV та XSport – по два.
Також традиційно ці матчі можна буде переглянути на сайті ФБУ, на Facebook та YouTube ФБУ.
СУПЕРЛІГА ПАРІМАТЧ
Регулярний чемпіонат
17 грудня
Київ. 19:00
"Київ-Баскет" – "Будівельник" (XSport)
18 грудня
Черкаси. 18:30
"Черкаські Мавпи" – "Прометей" (OBOZREVATEL TV)
19 грудня
Київ. 16:00
"Київ-Баскет" – "Тернопіль" (OBOZREVATEL TV)
22 грудня
Тернопіль. 19:00
"Тернопіль" – "Будівельник" (XSport)
Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України призупинить проведення всіх чемпіонатів країни з 23 грудня