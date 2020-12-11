Суперліга Паріматч: анонс 11 грудня
У баскетбольній Суперлізі Паріматч у п'ятницю, 11 грудня, відбудуться три поєдинки регулярного чемпіонату.
"Харківські Соколи" – "Будівельник"
Харків, ФСК "Локомотив"
Початок матчу – 19:00
Трансляція – OBOZREVATEL TV, YouTube ФБУ
Наразі харків’яни та кияни мають по три перемоги в чемпіонаті. "Соколи" при цьому на три матчі більше зіграли та програли.
У першому жовтневому поєдинку "Соколи" змогли переграти в Києві "Будівельник" (79:77), який лише щойно формував склад.
На грудень ситуація зазнала суттєвих змін. Кияни продовжили підсилення складу. Уже встиг зігратися з командою Стівен Буртт, ввійшов до складу Карлос Доне. Команда встигла перехворіти на коронавірус та відновитися. Зможе після кінця жовтня зіграти Михайло Анісімов.
Тож до Харкова "Будівельник" вирушив з думками про перемогу.
"Київ-Баскет" – "Миколаїв"
Київ, ПС "Венето"
Початок матчу – 19:00
Трансляція – Xsport, YouTube ФБУ
Кияни продовжили до 10 матчів переможну серію зі старту в чемпіонаті. Кілька днів тому команда Айнарса Багатскіса в непростому поєдинку все ж здолала "Черкаських Мавп".
У жовтні в Миколаєві кияни перемогли – 88:72. Чи зможуть миколаївці віддячити тим же в Києві?
"Тернопіль" – "Черкаські Мавпи"
Тернопіль, ФОК
Початок матчу – 19:30
Трансляція – YouTube ФБУ
Суперники підходять до очної зустрічі за схожих обставин. Гравці обох команд відновлюються від коронавірусу. Дещо раніше цей процес почався в черкасців.
Обидві команди перевіряли боєздатність на лідерові чемпіонату "Київ-Баскеті".
"Мавпи" дали гідний бій киянам, втративши лише наприкінці зустрічі перемогу.
Тернопільці тричі зустрічався з киянами в останніх поєдинках. У першому матчі 1/8 фіналу Кубка України навіть перемогли в 10 очок. Та за підсумком двох матчів далі пішов "Київ-Баскет".
У першому жовтневому поєдинку "Тернопіль" впевнено переміг у Черкасах – 98:60. Та цього разу "Мавпи" поїхали до Тернополя набагато боєздатнішим складом.