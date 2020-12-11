Суперліга Паріматч: анонс 11 грудня

У баскетбольній Суперлізі Паріматч у п'ятницю, 11 грудня, відбудуться три поєдинки регулярного чемпіонату.

"Харківські Соколи" – "Будівельник"

Харків, ФСК "Локомотив"

Початок матчу – 19:00

Трансляція – OBOZREVATEL TV, YouTube ФБУ

Наразі харків’яни та кияни мають по три перемоги в чемпіонаті. "Соколи" при цьому на три матчі більше зіграли та програли.

У першому жовтневому поєдинку "Соколи" змогли переграти в Києві "Будівельник" (79:77), який лише щойно формував склад.

На грудень ситуація зазнала суттєвих змін. Кияни продовжили підсилення складу. Уже встиг зігратися з командою Стівен Буртт, ввійшов до складу Карлос Доне. Команда встигла перехворіти на коронавірус та відновитися. Зможе після кінця жовтня зіграти Михайло Анісімов.

Тож до Харкова "Будівельник" вирушив з думками про перемогу.

"Київ-Баскет" – "Миколаїв"

Київ, ПС "Венето"

Початок матчу – 19:00

Трансляція – Xsport, YouTube ФБУ

Кияни продовжили до 10 матчів переможну серію зі старту в чемпіонаті. Кілька днів тому команда Айнарса Багатскіса в непростому поєдинку все ж здолала "Черкаських Мавп".

У жовтні в Миколаєві кияни перемогли – 88:72. Чи зможуть миколаївці віддячити тим же в Києві?

"Тернопіль" – "Черкаські Мавпи"

Тернопіль, ФОК

Початок матчу – 19:30

Трансляція – YouTube ФБУ

Суперники підходять до очної зустрічі за схожих обставин. Гравці обох команд відновлюються від коронавірусу. Дещо раніше цей процес почався в черкасців.

Обидві команди перевіряли боєздатність на лідерові чемпіонату "Київ-Баскеті".

"Мавпи" дали гідний бій киянам, втративши лише наприкінці зустрічі перемогу.

Тернопільці тричі зустрічався з киянами в останніх поєдинках. У першому матчі 1/8 фіналу Кубка України навіть перемогли в 10 очок. Та за підсумком двох матчів далі пішов "Київ-Баскет".

У першому жовтневому поєдинку "Тернопіль" впевнено переміг у Черкасах – 98:60. Та цього разу "Мавпи" поїхали до Тернополя набагато боєздатнішим складом.