Суперліга Парі-Матч: розклад трансляцій 9-12 жовтня

У чемпіонаті України з баскетболу 9 жовтня стартує другий ігровий тиждень Суперліги Парі-Матч.
Цього тижня в чоловічій національній першості буде зіграно сім матчів. За традицією, шанувальники зможуть побачити поєдинки з екранів телевізорів та електронних девайсів.
Трансляції матчів запланували канали ObozTV та XSPORT, а також сайт Федерації баскетболу України.
Вашій увазі повний розклад ігрового дня.
9 жовтня (середа)
19:00. "Харківські Соколи" – "Запоріжжя" / ObozTV
10 жовтня (четвер)
18:00. "Хімік" – "Київ-Баскет" / ObozTV
19:00. "Одеса" – "Черкаські Мавпи" / XSPORT
11 жовтня (п’ятниця)
19:00. "Харківські Соколи" – "Прометей" / XSPORT
12 жовтня (субота)
14:00. "Дніпро" – "Запоріжжя" / ObozTV
14:00. "Хімік" – "Черкаські Мавпи" / XSPORT
16:00. "Одеса" – "Київ-Баскет" / ObozTV
Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє граців "Черкаських Мавп" стали віцечемпіонами світу U-23 у складі збірної України з баскетболу 3х3.
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