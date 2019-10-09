Суперліга Парі-Матч: розклад трансляцій 9-12 жовтня

У чемпіонаті України з баскетболу 9 жовтня стартує другий ігровий тиждень Суперліги Парі-Матч.

Цього тижня в чоловічій національній першості буде зіграно сім матчів. За традицією, шанувальники зможуть побачити поєдинки з екранів телевізорів та електронних девайсів.

Трансляції матчів запланували канали ObozTV та XSPORT, а також сайт Федерації баскетболу України.

Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

9 жовтня (середа)

19:00. "Харківські Соколи" – "Запоріжжя" / ObozTV

10 жовтня (четвер)

18:00. "Хімік" – "Київ-Баскет" / ObozTV

19:00. "Одеса" – "Черкаські Мавпи" / XSPORT

11 жовтня (п’ятниця)

19:00. "Харківські Соколи" – "Прометей" / XSPORT

12 жовтня (субота)

14:00. "Дніпро" – "Запоріжжя" / ObozTV

14:00. "Хімік" – "Черкаські Мавпи" / XSPORT

16:00. "Одеса" – "Київ-Баскет" / ObozTV

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє граців "Черкаських Мавп" стали віцечемпіонами світу U-23 у складі збірної України з баскетболу 3х3.

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