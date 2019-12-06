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6 грудня • оновлено в 10:50
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Суперліга Парі-Матч: розклад трансляцій 6-8 грудня

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У баскетбольній Суперлізі Парі-Матч цього тижня тривають чергові поединки другого кола регулярного чемпіонату.

6 та 8 грудня буде зіграно відразу по чотири матчі, які можна буде побачити в ефірі телеканалів ObozTV та XSPORT, а також на сайті Федерації баскетболу України.

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Суперліга Парі-Матч: розклад трансляцій 6-8 грудня

До вашої уваги розклад поєдинків:

П’ятниця, 6 грудня

18:00. "Запоріжжя" – "Дніпро" (FBU.ua)

18:30. "Черкаські Мавпи" – "Одеса" (XSPORT)

19:00. "Прометей" – "Харківські Соколи" (FBU.ua)

19:00. "Київ-Баскет" – "Хімік" (ObozTV)

Неділя, 8 грудня

14:00. "Запоріжжя" – "Харківські Соколи" (FBU.ua)

14:00. "Черкаські Мавпи" – "Хімік" (XSPORT)

16:00. "Прометей" – "Дніпро" (ObozTV)

18:00. "Київ-Баскет" – "Одеса" (FBU.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначено календар матчів "Київ-Баскета" на другому груповому етапі Кубка Європи ФІБА.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Суперліга
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