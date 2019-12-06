Суперліга Парі-Матч: розклад трансляцій 6-8 грудня

У баскетбольній Суперлізі Парі-Матч цього тижня тривають чергові поединки другого кола регулярного чемпіонату.
6 та 8 грудня буде зіграно відразу по чотири матчі, які можна буде побачити в ефірі телеканалів ObozTV та XSPORT, а також на сайті Федерації баскетболу України.
До вашої уваги розклад поєдинків:
П’ятниця, 6 грудня
18:00. "Запоріжжя" – "Дніпро" (FBU.ua)
18:30. "Черкаські Мавпи" – "Одеса" (XSPORT)
19:00. "Прометей" – "Харківські Соколи" (FBU.ua)
19:00. "Київ-Баскет" – "Хімік" (ObozTV)
Неділя, 8 грудня
14:00. "Запоріжжя" – "Харківські Соколи" (FBU.ua)
14:00. "Черкаські Мавпи" – "Хімік" (XSPORT)
16:00. "Прометей" – "Дніпро" (ObozTV)
18:00. "Київ-Баскет" – "Одеса" (FBU.ua)
Як повідомляв OBOZREVATEL, визначено календар матчів "Київ-Баскета" на другому груповому етапі Кубка Європи ФІБА.
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