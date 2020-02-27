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27 лютого • оновлено в 12:44
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Суперліга Парі-Матч: календар та розклад трансляцій 27 лютого-1 березня

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В четвер, 27 лютого, стартує черговий ігровий тиждень регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч, в рамках якого буде зіграно вісім поєдинків.

Найбільш очікуваним протистоянням є чергова зустріч чинного чемпіона "Хіміка" та лідера поточного сезону "Дніпра".

До вашої уваги розклад трансляцій матчів:

Суперліга Парі-Матч: розклад трансляцій 27 лютого-1 березня

27 лютого, четвер

18:00. "Запоріжжя" – "Прометей" (ObozTV)

19:00. "Миколаїв" – "Київ-Баскет" (FBU.ua)

28 лютого, п’ятниця

19:00. "Дніпро" – "Хімік" (XSPORT)

19:30. "Харківські Соколи" – "Одеса" (FBU.ua)

29 лютого, субота

16:00. "Миколаїв" – "Черкаські Мавпи" (ObozTV)

1 березня, неділя

14:00. "Дніпро" – "Одеса" (XSPORT)

15:00. "Київ-Баскет" – "Запоріжжя" (ObozTV)

16:00. "Харківські Соколи" – "Хімік" (FBU.ua)

Суперліга Парі-Матч: розклад трансляцій 27 лютого-1 березня

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Суперліга
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Победа Хуана Лондеро с форой в -3,0 гейма
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VS
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