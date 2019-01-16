Суперліга Парі-Матч: де дивитися 11-й тур

В четверг, 17 січня, стартує черговий ігровий тиждень регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч, в рамках якого буде зіграно вісім поєдинків. Кожен клуб елітного дивізіону проведе по дві гри.
Рівно половина матчів транслюватиметься у прямому ефірі на ТБ, інші поєдинки можна буде подивитись на сайті Федерації баскетболу України.
Суперліга Парі-Матч. 11-й тур. Розклад трансляцій
17 січня (четвер)
18:00. "Миколаїв" — "Політехнік" (сайт ФБУ)
18:30. "Запоріжжя" — "Дніпро" (ObozTV)
18 січня (п’ятниця)
18:00. "Хімік" — "Черкаські Мавпи" (XSPORT)
19:00. "Одеса" — "Київ-Баскет" (сайт ФБУ)
19 січня (субота)
13:00. "Миколаїв" — "Дніпро" (сайт ФБУ)
14:00. "Запоріжжя" — "Політехнік" (ObozTV)
20 січня (неділя)
14:00. "Хімік" — "Київ-Баскет" (XSPORT)
16:00. "Одеса" — "Черкаські Мавпи" (сайт ФБУ)
Як повідомляв OBOZREVATEL, український центровий Олексій Лень зіграв рекордний матч у Національній баскетбольній асоціації.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Суперліга" на сайті "OBOZREVATEL".