Суперліга Парі-Матч: де дивитися 11-й тур

В четверг, 17 січня, стартує черговий ігровий тиждень регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч, в рамках якого буде зіграно вісім поєдинків. Кожен клуб елітного дивізіону проведе по дві гри.

Рівно половина матчів транслюватиметься у прямому ефірі на ТБ, інші поєдинки можна буде подивитись на сайті Федерації баскетболу України.

Новини Стали відомі всі учасники Фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу

Суперліга Парі-Матч. 11-й тур. Розклад трансляцій

17 січня (четвер)

18:00. "Миколаїв" — "Політехнік" (сайт ФБУ)

18:30. "Запоріжжя" — "Дніпро" (ObozTV)

18 січня (п’ятниця)

18:00. "Хімік" — "Черкаські Мавпи" (XSPORT)

19:00. "Одеса" — "Київ-Баскет" (сайт ФБУ)

19 січня (субота)

13:00. "Миколаїв" — "Дніпро" (сайт ФБУ)

14:00. "Запоріжжя" — "Політехнік" (ObozTV)

20 січня (неділя)

14:00. "Хімік" — "Київ-Баскет" (XSPORT)

16:00. "Одеса" — "Черкаські Мавпи" (сайт ФБУ)

Як повідомляв OBOZREVATEL, український центровий Олексій Лень зіграв рекордний матч у Національній баскетбольній асоціації.

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