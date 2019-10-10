Суперліга Парі-Матч: чемпіон України переміг фаворита

У четвер, 10 жовтня, відбулися чергові поєдинки регулярного сезону чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч.

У Южному діючий чемпіон країни Хімік обіграв головного фаворита нинішньої першості - столичний Київ-Баскет - 92:87, а Черкаські Мавпи розгромили в Одесі місцевий БК - 80:69.

Краще старт матчу провiв Київ-Баскет, якийотримали лідерство за рахунок впевнених дій у нападі. Гостi набрали 27 очок за чверть, реалізувавши 5 з 8 триочкових, а 11 балів ексхіміка В’ячеслава Петрова допомогли киянам набути 6 очок переваги.

Але у другій чверті команда Віталія Степановського додала у захисті і не дозволила супернику розвинути перевагу. Хімік також стабілізував гру на щитах, а активна гра у нападі від Саллівана допомогла господарям навіть вийти в лідери. Але ненадовго - на велику перерву команди пішли за рівного рахунку.

Третя чверть за сюжетом вийшла повторенням другої: Київ-Баскет лідирував протягом більшої частини 10-хвилинного відрізку, але господарі, зокрема в особі все того ж активного Саллівана, активізувалися під завісу чверті і знову вирівняли ситуацію - все вирішувалось у четвертій чверті.

Ривок 11:3 на старті чверті дозволив Хіміку отримати максимальну в цьому матчі 7-очкову перевагу і відправив команду Багатскіса на екстренний таймаут. Як виявилось, лідерства у киян в цьому матчі більше заплановано не було - Хімік контролював гру до її завершення. Гості постійно намагалися повернутись, але южненці вчасно відповідали - додали впевненості та завели фанів вибухові данки Войналовича та Ковальова, які повернули господарям 7 очок переваги за півтори хвилини до кінця матчу. Під час заключної хвилини важливі 4 очки після індивідуальної роботи набрав Вільямс, а на влучання Едвіна та Хілла 4 поспіль реалізованими штрафними відповів снайпер Кирило Марченко.

Хімік здобув красиву вольову перемогу, зумівши переломити хід гри. Команда Віталія Степановського нав’язала супернику свій баскетбол, увімкнула максимальні оберти у нападі у заключній чверті та виграла матч з рахунком 92:87. Це перша поразка Київ-Баскета в поточній регулярці, а Хімік продовжує серію домашніх перемог на старті сезону.

Хімік - Київ-Баскет 92:87 (21:27 25:19, 19:20, 27:21)

Хімік: Вільямс (14 + 6 передач), Марченко (6), Войналович (9), Салліван (20 + 4 підбирання), Ковальов (16 + 7 підбирань) - старт; Рябчук (0 + 3 передачі), Горобченко (4), Угба (19 + 7 підбирань).

Київ-Баскет: Едвін (22), Шепард (8), Хілл (17 + 4 підбирання), Тищенко (2), Петров (17 + 7 підбирань + 5 передач) - старт; Сандул (4 + 4 підбирання), Мусієнко, Крутоус (3), Близнюк (12), Пустозвонов.

Незважаючи на дозаявку Рамела Брауна, одесити повністю не впоралися ні з Сеадом Хаджіфейзовічем, який знову зіграв потужний матч, ні з іншими лідерами Мавп. Черкащани з першої ж хвилини вийшли вперед, грамотно оборонялися під кільцем і не дали Одесі практично жодного шансу.

До середини третьої чверті Мавпи відірвалися на 20 очок і лише в самому кінці основного часу дозволили Одесі трохи скоротити різницю в рахунку.

Упевнена перемога гостей, яка стає другою для команди Міхельсона в цьому сезоні.

БК Одеса - Черкаські Мавпи 69:80 (14:21, 20:24, 11:18 22:13)

Одеса: Мейсі (19 + 6 підбирань + 7 передач), Лі (2), Носков (3), Новиков, Браун (7 + 8 підбирань + 4 передачі) - старт; Артамонов (12), Кадигроб, Балабан (9 + 5 підборів), Холлоуей (15), Ткачук.

Мавпи: Еірінгтон (16 + 4 підбирання + 3 передачі), Кольченко, Бєліков (15 + 5 підбирань), Райт (18 + 9 підбирань), Хаджіфейзовіч (26 + 7 підбирань + 6 передач) - старт; Руслов (3), Ткаченко (0 + 3 підбирання), Бондаренко, Сергєєв (2), Попов (0 + 8 передач), Воєвода, Нагорний.

Хімік свою наступну гру проведе вдома 12 жовтня проти Черкаських Мавп (14:00), а Київ-Баскет у цей же день гратиме проти Одеси на виїзді (16:00).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Запоріжжя" дотиснуло "Харківських Соколов" на останніх секундах Суперліги Парі-Матч.

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