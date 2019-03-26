Стрес для фаворитів: у Суперлізі Парі-Матч стартує плей-офф

У вівторок, 26 березня, в чемпіонаті України з баскетболу двома матчами в Запоріжжі і Києві стартує плей-офф в Суперлізі Парі-Матч.

Фарб першому раунду додає його формат, який залишає відмінні шанси номінальним аутсайдерам на несподіваний результат. Втім, в сезоні, коли найгірша команда ліги виграла 9 разів, а найкраща - всього на 10 більше, інтрига нам гарантована з будь-яким форматом.

(1) БК "ЗАПОРІЖЖЯ" - (8) "ЧЕРКАСЬКI МАВПИ"

РОЗКЛАД

26 березня. Запоріжжя (18:30 - трансляція X-Sport) 29 березня. Черкаси (18:30 - трансляція X-Sport) 2. квітня (при необхідності). Запоріжжя (18:30)

З ЧИМ ПIДХОДЯТЬ ДО ПЛЕЙ-ОФФ

"Запоріжжя" влітає в пост-сезон на крилах історичного досягнення в регулярному сезоні. Навіть в золоті роки Ферро, команді з міста сталеварів не вдавалося виграти регулярний сезон - і цього вже точно ніхто не чекав від цієї версії запорізької команди. Зараз успіх необхідно закріпити проходом як мінімум одного раунду плей-офф. Стриманий оптимізм, який був присутній в таборі "біло-зелених" весь сезон, потихеньку починає перетворюватися в великий. І все ж, усвідомлення того, що двома-трьома матчами можна легко перекреслити весь пройдений шлях, присутне.

Суперліга Парі-Матч ФБУ

У діючих чемпіонів ситуація діаметрально протилежна - тією ж кількістю матчів вони можуть повністю перевернути уявлення про своє сезоні. Сезоні, який однозначно провалений на даний момент. В сотий раз говорити про причини невдач Мавп ми не будемо, але зараз в Черкасах розуміють, що система розіграшу плей-офф дає золотий шанс на коригування ситуації. Але чи є у "Мавп" ресурс, щоб цим шансом скористатися? Від відповіді на це питання і буде залежати результат серії для черкащан.

СЛОВО ФАВОРИТIВ

"Запоріжжя", мало того, що виграв регулярний сезон, так ще і показує баскетбол, який миттєво повертає місцевих уболівальників до кращих зразків усіма улюбленої команди Кирила Большакова. Перед сезоном мало хто очікував, що Валерій Плеханов поставить команді настільки агресивну і швидкісну гру, але ця ідея спрацювала. Відповідно, не буде перебільшенням сказати: "Мавпи" зіграють проти кращої атаки в Україні на даний момент. Атаки максимально різноманітною, де загроза виходить від кожного гравця і виходить мінімум на четвертій передачі.

У "Запоріжжя" є три явні лідери, кожен з яких здатний повністю взяти гру під свій контроль і домінувати на довгих відрізках, і непогані шутери в підмогу. До того ж, Трент, Хілл і Холтон після нового року відмінно проявили себе і як гравці, здатні просто жити на лінії штрафних - це вкрай важливо в плей-офф. Справитися з цим набором якостей команді, пропускає 89 очок за гру, буде дуже непросто.

Суперліга Парі-Матч ФБУ

АРГУМЕНТ АУТСАЙДЕРА

Однак неспроста все побоювалися і продовжують побоюватися "Мавп". "За" команду Максима Міхельсона, в першу чергу, говорить те саме серце чемпіона. Рік тому Мавпам вдалося перевернути хід не найяскравішого сезону і хильнути на фініш так, що всі інші конкуренти залишилися на узбіччі. У цьому сезоні ми постійно чекали цього самого клацання від черкащан, якісь моменти вселяли оптимізм, проте перемикання тумблера так і не сталося. Поки що? Кольченко, Янг, Отверченко, Коуклі і інші - всі вони більш ніж здатні включитися в потрібний момент і зробити життя суперника максимально неприємною.

ВИРІШАЛЬНИЙ ФАКТОР

І все ж, на старті серія знаходиться в руках "Запоріжжя". Саме від здатності команди Плеханова зіграти з позиції сили і буде залежати її результат. У цьому контексті, перемога над Хіміком, добута в п'ятницю, повинна давати шанувальникам "біло-зелених" більш ніж значний оптимізм - в непростий момент запорожці переломили хід зустрічі і добилися позитивного результату. У плей-офф цю навичку має ключове значення, особливо в коротких серіях, коли права на помилку немає з першої ж секунди. "Запоріжжю" важливо якісно робити свою роботу і контролювати емоції.

Якщо дивитися на кадрову ситуацію, то для команди Плеханова ключовим фактором стане здоров'я Майкла Холтона. Стартовий плеймейкер не тренувався 10 днів до матчу з Одесою, але зіграв "через не можу" і проти одеситів, і проти Хіміка. Без Холтона атака Запоріжжя відразу ж втрачає в гостроті, а головне - як і холоднокровність, тому вболівальники запорожців повинні в прямому сенсі молитися за здоров'я свого ключового гравця.

Суперліга Парі-Матч ФБУ

Для "Мавп" ключовим фактором стане здатність якісно захищатися на відрізках ігор. Очевидно, що серія буде результативною, але для "Черкас" важливо тримати баланс і гальмувати суперника хоча б на коротких відрізках, збиваючи йому атакуючий ритм. Моментами на фініші регулярки у "Мавп" проскакувала та захист, до якої Максим Міхельсон прагнув по ходу всього сезону. Але лише моментами і проти команд, чий атакуючий талант все ж поступається запорізькому. Тут чемпіонам країни очевидно допоміг би Володимир Конєв, але його повернення, судячи з усього, відкладається. Значить, доведеться шукати резерви всередині команди і сподіватися на старанність гравців основної ротації.

ЦИФРА

508 - сума очок, набраних Маліком Трент за сезон. З цієї показником захисник Запоріжжя лідирує в Суперлізі. Цікаво, що в цій серії зіграють 5 з 6 лідерів чемпіонату за сумарним набору очок: крім Трента, це Хілл (479), Кольченко (477), Холтон (477) і Янг (452), відстає від Моріса Крика з Київ-Баскета на 2 очка.

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО

Рідкісна серія "1-8", де кожній з команд є, що втрачати. Ніхто не забере у Мавп торішній титул, але так низько діючі чемпіони в історії українського баскетболу ще не падали. Однак плей-офф дає шанс почати з чистого аркуша. Запоріжжю не хочеться втрачати такий потужний сезон і відмінно зіграв команду, яка, як бачиться, реально здатна пошуміти в квітні. Як не дивно, саме в парі кращої і гіршої команд регулярки інтриги на старті - найбільше. Однак, при всій повазі до Мавпам і їх статусу, команді Міхельсона потрібно буде зробити величезний стрибок у багатьох ігрових аспектах, щоб виграти цю серію. А реальних передумов для цього стрибка в останні три тижні ми так і не побачили.

Суперліга Парі-Матч ФБУ

(4) "КИЇВ-Баскет" - (5) МБК "МИКОЛАЇВ"

РОЗКЛАД

26 березня. Київ (19:00, Палац Спорту - трансляція OBOZ-TV) 29 березня. Миколаїв (19:00 - трансляція OBOZ-TV); 2 квітня (при необхідності). Київ

З ЧИМ ПIДХОДЯТЬ ДО ПЛЕЙ-ОФФ

"Київ-Баскет" весь пройшов в не стабільному форматі і залишається чи не найбільш загадковою командою ліги. Командою, яка може загнати Дніпро в кут двічі за два тижні, а потім програти "Політехніку" в максимально сірих тонах. Тому статус киян в чемпіонаті максимально невизначений: з одного боку, команду відверто побоюються (чи то через фігури Євгена Мурзіна, то чи з урахуванням більш ніж якісного ростера), а з іншого починають ловити себе на думці, що боятися, за великим рахунком , і нічого. В цьому і плюс, і мінус для киян на вході в фінішний відрізок сезону.

Суперліга Парі-Матч ФБУ

Якби плей-офф стартував два тижні тому, то Миколаїв входив би в пост-сезон в максимально вдалий момент. Дві перемоги над "Черкаськими Мавпами" та успіх в грі з "Київ-Баскет" потихеньку переконували, що Віталій Черній таки знайшов необхідну формулу успіху для своєї команди. І тут трапляється прикра поразка від тих же "Мавп", фактично вбиває шанси на четверте місце, а потім завершує сезон з травмою пальця Олексій Онуфрієв. Чернію доводиться перебудовувати схему на ходу і два матчі, що залишилися регулярки команда витрачає саме на це, програючи двом географічним сусідам, причому програючи з запасом. Позитивна хвиля закінчується, попереду - невизначеність і необхідність робити якщо не подвиг, то щось близьке до цього.

СЛОВО фаворитів

При всій нерівності ігрового циклу, "Київ-Баскет", як бачиться, має більш цілісним і збалансованим складом. Латковичі, Крутоус, Сандул, Петров, Луценко - щільний кістяк з великим досвідом подібних матчів. Американські легіонери - Крик і Нванкво - як великих джокерів, здатних качнути чашу терезів на будь-якій грі самостійно. І здорово проявив себе блок рольових гравців в особі Челован, Носкова і Горобченко, чия енергія однозначно стане в нагоді киянам в цій серії. Так, складу киян десь може не вистачати гнучкості, але "підлогу" цієї команди очевидно високий, і нижче певної планки вона не просяде. Особливо якщо американці будуть грати як американці, а не ролевики з далекого кута лавки. Сильні сторони Миколаєва добре лягають на сильні сторони киян, а відсутність Онуфрієва, найімовірніше, матиме Євгену Мурзіну його улюблену опцію - 30+ хвилин зонного захисту. Шутерами необхідно рівня, щоб напевно завалити цю "зону", Миколаїв не володіє.

Суперліга Парі-Матч ФБУ

АРГУМЕНТ АУТСАЙДЕРА

Однак списувати "корабелів" з рахунків не варто. По-перше, коротка серія, і вже кому, як не Миколаєву знати, що в них буває всяке. По-друге, колективне зусилля - так, під рукою у Чернія немає гравців калібру Крутоуса або Крика, але за рахунок злагодженості та самовіддачі Корабели цілком можуть заповнити дефіцит класу. По-третє, фактор Олексія Адедіран, який провів дуже потужний березень і цілком здатний на ще один ривок проти не самих стабільних опонентів з Києва. Так, травма Онуфрієва змушує тренерський штаб суттєвого коригування як в ротацію, так і в ігрову модель, але хто знає, яким буде цей перебудований Миколаїв? Можливо, куди більш біжить, можливо, тягучим до межі. І будь-який з цих варіантів в теорії здатний здивувати суперника. А часу на відповідь в короткій серії мало, критично мало.

ВИРІШАЛЬНИЙ ФАКТОР

Перевага свого поля - завжди вирішальний фактор, коли маєш справу з Миколаєвом. У стінах "Надії" "корабели" здатні творити справжні чудеса, що не раз траплялося в цьому сезоні. Тут варто згадати перенесення першого матчу до Палацу Спорту, що дещо нівелює перевагу свого поля для Києва, але, як бачиться, тут куди важливіше відвести серію подалі від Миколаєва. Один цей момент збільшує шанси "Київ-Баскета" на прохід в рази.

Суперліга Парі-Матч ФБУ

ЦИФРА

3,64 - підбору на чужому щиті робить бігмен Миколаєва Олексій Адедіран. Це кращий показник в лізі, що перевищує аналогічні у Делвана Грема, Кіндалл Хілла і Кирила Фесенко. Загалом вираженні, Адедіран зробив на 28 підбирань на чужому щиті більше, ніж Хілл, і на 39 більше, ніж Грем.

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО

"Київ-Баскет" підходить до серії фаворитом, але це та серія "4-5", де будь-який її переможець здивує не дуже (тут наші думки з букмекерами розходяться категорично). За плечима Корабелів ще торішній досвід скинення вищого посіву з Києва в короткій серії, та й команда в цьому році у Віталія Чернія краще, ніж рік тому. І все ж, відсутність переваги свого поля - занадто великий фактор, щоб не звертати на нього уваги. Особливо в ситуації, коли Миколаєву потрібно максимізувати всі зусилля, щоб нівелювати різницю в індивідуальному класі і відсутність ключової опції в нападі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України виключила з виконкому організації дворазового чемпіона НБА Станіслава Медведенка, який закликав молодих гравців залишати країну.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!