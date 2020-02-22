"Ставимо максимальну задачу": Багатскіс - про майбутній матч збірної України

Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс заявив, що у відборі на Євробаскет-2 021 перед національною командою стоїть максимальне завдання.

Айнарс Багатскіс ФІБА

"По-перше, я ні в якому разі не вважаю завдання команди легким, нехай нам і потрібно зайняти одне з трьох місць, не опинившись аутсайдером. З іншого боку, ми ставимо перед командою максимальне завдання – потрапити в фінал чемпіонату Європи з баскетболу", - цитують латиша vesti.ua.

Незважаючи на те, що на папері Австрія – номінальний аутсайдер, команда дуже добре вміє грати в баскетбол.

"Так само як і Угорщина, і тим більше Словенія. Всі команди дуже складні. І це не просто фраза, яку я повинен говорити, як головний тренер збірної України, який мотивує свою команду. Ми повинні підготувати себе максимально добре, і не треба забувати, що інші так само думають і намагаються нав'язати свою гру, використовуючи свої козирі", - розповів Айнарс.

Багатскіс розповів про свою реакцію, коли дізнався, що буде тренувати збірну України.

"Це велика честь для мене. Я сім років очолював збірну своєї країни – команду Латвії. Я провів класний час з гравцями, яких в 2010 році за межами Латвії ніхто не знав. У нас була повна зміна поколінь. Я тоді сказав: якщо вже різати, то не треба боятися різати. І не треба боятися змінювати. В якийсь момент дуже страшно оступитися, але... По-перше, за збірну потрібно хотіти грати душею. Збірна – це не бізнес-проект. Тут проявлять себе тільки ті гравці, які хочуть представляти свою країну, свій прапор. І, звичайно, тут мають відігравати кращі. Можуть бути травми, може бути всяке, але бажання – понад усе. І коли я відпрацював в Латвії і отримав цю пропозицію, я подумав: "Це круто", - підсумував латиський наставник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, другий матч відбору на Євробаскет-2 021 збірна України проведе 23 лютого в Запоріжжі проти Угорщини. Купити квиток на матч можна за цим посиланням. Транслювати поєдинок в прямому ефірі буде телеканал XSPORT.

У першому матчі кваліфікації команда Багатскіса перемогла Австрію на виїзді.

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