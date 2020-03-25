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25 березня • оновлено в 11:31
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/ Баскетбол

Став відомий результат тесту українця Михайлюка на коронавірус

2.2т
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Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк заявив, що результат його тесту на коронавірус виявився негативним.

"Тест довелося трохи почекати, по телефону набрав лікар команди, сказав, що все окей – тест негативний. У жодного з наших гравців, які здавали тест, не був виявлений вірус. Зараз намагаємося підтримувати форму в домашніх умовах, як можемо. Виконуємо програму тренерів з фізпідготовки вдома, виходжу ввечері на пробіжки", – цитує слова вихованця школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ).

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

ФБУ

Цю процедуру пройшли всі гравці команди після того, як захворювання було виявлено у його партнера Крістіана Вуда. "Детройт" був змушений в повному складі піти на карантин і чекати результатів тесту.

Нагадаємо, що за кілька днів до припинення сезону в НБА команда Михайлюка зустрічалася з "Ютою", баскетболісти якої й стали першими інфікованими гравцями в лізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець НБА Руді Гобер, який першим заразився коронавірусом, до цього насміхався над хворобою, вважаючи всесвітню стурбованість через епідемію необгрунтованою.

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Теми
Коронавірус НБА
Особа
Святослав Михайлюк
Тег
Детройт Пiстонс
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