Головна Новини
28 вересня • оновлено в 18:48
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

Стартувала баскетбольна Суперліга Парі-Матч

3.2т Читати матеріал російською

Матчем чинного володаря Кубка і Суперкубка України "Дніпра" з новачком елітного дивізіону "Харківськими Соколами" стартував чемпіонат України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч.

Поєдинок пройшов у Дніпрі і завершився розгромною перемогою 95:57.

Стартувала баскетбольна Суперліга Парі-Матч

Початок зустрічі шокував господарів. Зухвалі харків'яни з перших секунд захопили ініціативу, лідируючи по ходу першої чверті. У маленькій перерві Денис Журавльов знайшов потрібні слова для своїх підопічних і ситуація на паркеті кардинально змінилася.

Потужна гра центрових дніпрян і точні триочкові не залишили шансів опонентам. Якщо в другій і третій чвертях "Соколи" ще чинили опір, то четвертий відрізок завершився фірмовим розгромом.

"Дніпро" "Харківські Соколи" 95:57 (19:13, 20:16, 28:19, 28:9)

Дніпро: Дугат (15+3 перехоплення), Закурдаєв (10), Глєбов (7), Тимофієнко (9+3 перехоплення), Фесенко (2) – старт; Чумаков (7), Шундель (12+5 підбирань +5 передач), Санон (17), Корнієнко (8+5 підбирань), Сизов (5), Бондарчук (3), Дубоненко.

Соколи: Бояркіна (11+5 передач +6 втрат), Джексон (14+6 втрат), Жаліс (8), Липовцев (0+3 підбирання), Тіг (11+9 підбирань) – старт; Тихонов (3), Козлов (4), Тарасенко (4+4 підбирання), Шаповалов (2), Удоденко.

Стартувала баскетбольна Суперліга Парі-Матч
Стартувала баскетбольна Суперліга Парі-Матч
Стартувала баскетбольна Суперліга Парі-Матч
Стартувала баскетбольна Суперліга Парі-Матч
Стартувала баскетбольна Суперліга Парі-Матч
Стартувала баскетбольна Суперліга Парі-Матч
Стартувала баскетбольна Суперліга Парі-Матч
Стартувала баскетбольна Суперліга Парі-Матч
Стартувала баскетбольна Суперліга Парі-Матч
Стартувала баскетбольна Суперліга Парі-Матч
Новини
"Київ-Баскет" дав бій іспанцям у Лізі чемпіонів ФІБА

24 вересня президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Михайло Бродський висловив упевненість у тому, що незабаром цей вид спорту зможе конкурувати за популярністю в нашій країні з футболом.

Коментуючи старт нового розіграшу Суперліги Парі-Матч, глава ФБУ наголосив на підтримці державою будівництва нових спортивних комплексів.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Суперліга" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Суперліга
Місце
Україна Дніпро
Теги
БК Дніпро Харківські Соколи
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel