Стартувала баскетбольна Суперліга Парі-Матч

Матчем чинного володаря Кубка і Суперкубка України "Дніпра" з новачком елітного дивізіону "Харківськими Соколами" стартував чемпіонат України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч.

Поєдинок пройшов у Дніпрі і завершився розгромною перемогою 95:57.

Початок зустрічі шокував господарів. Зухвалі харків'яни з перших секунд захопили ініціативу, лідируючи по ходу першої чверті. У маленькій перерві Денис Журавльов знайшов потрібні слова для своїх підопічних і ситуація на паркеті кардинально змінилася.

Потужна гра центрових дніпрян і точні триочкові не залишили шансів опонентам. Якщо в другій і третій чвертях "Соколи" ще чинили опір, то четвертий відрізок завершився фірмовим розгромом.

"Дніпро" – "Харківські Соколи" 95:57 (19:13, 20:16, 28:19, 28:9)

Дніпро: Дугат (15+3 перехоплення), Закурдаєв (10), Глєбов (7), Тимофієнко (9+3 перехоплення), Фесенко (2) – старт; Чумаков (7), Шундель (12+5 підбирань +5 передач), Санон (17), Корнієнко (8+5 підбирань), Сизов (5), Бондарчук (3), Дубоненко.

Соколи: Бояркіна (11+5 передач +6 втрат), Джексон (14+6 втрат), Жаліс (8), Липовцев (0+3 підбирання), Тіг (11+9 підбирань) – старт; Тихонов (3), Козлов (4), Тарасенко (4+4 підбирання), Шаповалов (2), Удоденко.

24 вересня президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Михайло Бродський висловив упевненість у тому, що незабаром цей вид спорту зможе конкурувати за популярністю в нашій країні з футболом.

Коментуючи старт нового розіграшу Суперліги Парі-Матч, глава ФБУ наголосив на підтримці державою будівництва нових спортивних комплексів.

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