Стартує четвертий сезон Київської шкільної баскетбольної ліги

Київська Шкільна Баскетбольна Ліга оголосила про старт четвертого сезону.

У першому сезоні 2016−2017 в КШБЛ брало участь 20 команд з 20 шкіл, в минулому сезоні 2018−2019 привернули 174 команди з 115 шкіл — така основна статистика за три роки.

Три роки тому Юрій Колобов підтримав ідею і прагнення проведення якісного баскетбольного чемпіонату для школярів Києва. Ця людина і його рішення стали основою створення проекту.

У першому чемпіонаті було всього 20 команд, для того щоб провести змагання, схоже на реальний правильний турнір, команди грали вдома/на виїзді об'єднавшись в групи за територіальним принципом. Ці перші школи і викладачі фізкультури першого сезону були основним локомотивом, який зрушив з місця шкільний баскетбол столиці.

Організатори особливо відзначили такі навчальні заклади:

Оболоньский район — СШ № 232, СШ № 240

Шевченківський район — СШ № 1, СШ № 175

Святошинський район — СШ № 288, СШ № 185

Солом’янський район — Технічний Ліцей КПІ, СШ № 48, СШ № 173

Голосіївський район — СШ № 92, СШ № 269, СШ № 286

Дарницький район — Ліцей "Наукова зміна", Київська Інженерна Гімназія

Дніпровський район — СШ № 31, СШ № 208, СШ № 307

Деснянський район — СШ № 275, СШ № 277, Ліцей-Інтернат № 18

Жодна людина, жодна організація не припинила підтримувати Київську Шкільну Баскетбольну Лігу з моменту її заснування. В цьому році ведеться робота з декількома новими спонсорами, які вже з цікавістю дивляться на проект "КШБЛ".

Крім того, у Лізі подякували своїм найбільш відданим партнерам:

АТ "КБ" ГЛОБУС ", голова Правління Банку Сергій Мамедов.

Група AMG (Agro Marketing Group).

Компанія Propecs — національний лідер в сфері контролю шкідників на підприємствах харчової галузі. Співзасновник компанії Антон Посунько.

Благодійний Фонд "Добрі справи" директор Олена Єфремова.

Генеральний менеджер Баскетбольного клубу "Монако" Монако / "A. S. Monaco" Олексій Єфімов.

Wilson — ТОВ "Преміум Спортс" — ексклюзивний офіційний дистриб’ютор TM Wilson в Україні.

INTERSPORT — мережа спортивних магазинів.

Президент Федерації Баскетболу м. Києва Максим Сергєєв.

Спонсорами турніру виступили відомі українські баскетболісти Сергій Ліщук і Сергій Гладир. Вони підтримують дитячий і юнацький баскетбол України, але вже в своїх рідних містах. Сергій Ліщук є президентом Баскетбольного Клубу "Рівне", а Сергій Гладир допомагає молодим хлопцям Баскетбольного Клубу "Ніко-Баскет" м. Миколаїв.

У новому сезоні Київської Шкільної Баскетбольної Ліги вже будуть проводиться окремі турніри для хлопчиків молодшого і старшого віку, а також і для дівчаток молодшого і старшого віку. І дуже велика надія, що в цьому році буде подолана планка 140−150 шкіл і 200 команд!

Новим партнером змагань став магазин спортивних товарів INTERSPORT, який приготував приємні сюрпризи кожному юному учаснику баскетбольних турнірів Київської Шкільної Баскетбольної Ліги. Тобто дійсно ніхто не покине баскетбольний зал школи без подарунка.

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