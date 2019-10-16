Старт українок у відборі на Євробаскет-2021: купити квитки

Національна жіноча збірна України з баскетболу зіграє 17 листопада перший домашній поєдинок кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року.

Цього дня наші дівчата зійдуться проти суперниць із Португалії. Поєдинок відбудеться в ПС "Локомотив". Початок о 18:00.

Уже можна придбати квитки на матч Україна – Португалія за цим посиланням.

Нагадаємо, збірна України грає у кваліфікаційній групі з командами Португалії, Бельгії та Фінляндії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з баскетболу 3х3 стала віцечемпіоном світу серед чоловіків.

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