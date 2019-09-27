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27 вересня • оновлено в 18:56
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Старт сезону! "Дніпро" — "Харківські соколи": анонс матчу Суперліги Парі-Матч

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У баскетбольній Суперлізі Парі-Матч у п'ятницю, 27 вересня, відбудеться матч-відкриття нового розіграшу чемпіонату.

У Дніпрі однойменна команда, яка вже завоювала Суперкубок-2019, прийме дебютанта елітного дивізіону – "Харківські соколи".

19.00. Дніпро, СК "Шинник". БК "Дніпро" – БК "Харківські соколи", трансляція – XSPORT, офіційний сайт ФБУ, сторінка ФБУ в соціальній мережі Facebook, купити квитки

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БК "Дніпро"

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Дніпряни позитивно почали сезон, здолавши у двоматчевому протистоянні за Суперкубок країни южненський "Хімік". Команда Дениса Журавльова в міжсезоння втратила одного зі своїх лідерів Олександра Мішулу, проте прихід Іссуфа Санона покликаний вирішити проблему розігруючого.

Зі свого боку новачок Суперліги Парі-Матч на чолі з досвідченим тренером Володимиром Ковалем буквально напередодні старту в чемпіонаті шокував своїх шанувальників новиною про відхід американця Деонте Бьортона. Захисник залишив Харків за сімейними обставинами.

Зрозуміло, фаворитом зустрічі вважаються господарі, однак "соколи" твердо мають намір дати бій супернику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Київ-Баскет" у драматичному матчі програв лише на три очки іспанському "Бургосу" в першій грі другої кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Тема
Суперліга
Місце
Україна Дніпро
Тег
БК Дніпро
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