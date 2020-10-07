Старт нового сезону Суперліги Парі-Матч: анонс матчу-відкриття

В українській Суперлізі Парі-Матч в середу, 7 жовтня, відбудеться матч-відкриття нового баскетбольного сезону.

Першими чемпіонат розпочнуть у Кам'янському бронзовий призер минулого розіграшу "Прометей" і БК "Запоріжжя".

19.00. Кам'янське, СК "Прометей". "Прометей" – "Запоріжжя", трансляція – ObozrevatelTV, офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Оновлена команда "Прометея" з новим головним тренером Віталієм Чернієм на старті сезону має перевагу над "Запоріжжям" і є одним одним з найпотужніших клубів в Україні. Наставник команди з Кам'янського отримав неймовірну глибину складу як в передній, так і в задній лініях. Але протягом останніх трьох тижнів господарі матчу-відкриття не провела жодної контрольної гри через спалах коронавірусу.

У свою чергу запорожці у межах підготовки до сезону 2020/21 виграли сім останніх матчів. Валерій Плеханов отримав в своє розпорядження оновлений склад і вже під час контрольних матчів довів, що провів досить якісну підготовку до сезону.

Обидва колективи зіграють один матч в рамках стартового ігрового тижня, тренери отримали достатньо часу для підготовки і мали чудову нагоду сконцентруватися саме на матчі-відкритті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний київський "Будівельник" офіційно повернувся до Суперліги Парі-Матч. Вперше з 2014 року в еліті українського баскетболу виступлять відразу 11 команд.