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Стали відомі всі учасники Фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу

1.1тЧитати матеріал російською

У Кубку України з баскетболу визначилися всі учасники півфінальних протистоянь. До "Одеси", "Дніпра" та "Політехніка", які домоглися цього права за спортивним принципом, приєднався "Київ-Баскет".

Столичний колектив поступився у двоматчевій чвертьфінальній дуелі "Черкаським Мавпам" (91:109 і 76:69). Однак під час матчу-відповіді суперники "Київ-Баскета" порушили регламент, за що поплатилися виключенням з турніру.

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Тренерський штаб "Мавп" на одному з ігрових відрізків залучив на майданчик одночасно чотирьох легіонерів замість дозволених трьох. Директор чемпіонату України розглянув епізод і ухвалив рішення покарати чинних володарів "золота" Суперліги Парі-Матч поразкою без права продовжувати виступи у Кубку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський підбив підсумки 2018 року.

Читайте всі новини по темі "Кубок України з баскетболу" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кубок України з баскетболу
Теги
БК ПолітехнікБК ДніпроКиїв-БаскетБК ОдесаФедерація баскетболу України
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