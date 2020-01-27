Стали відомі перші подробиці розслідування смерті Кобі Браянта

З'явилися перші подробиці розслідування катастрофи вертольота, яка призвела до смерті легендарного бакетболіста "Лейкерс" Кобі Браянта та ще восьми осіб.

За інформацією агентства SportBox перед падінням вертоліт почав різко набирати висоту. Перед катастрофою пілот повідомив авіадиспетчерів, що хоче набрати висоту, щоб подолати шар високої хмарності.

Пожежні машини на місці катастрофи вертольота, в якому загинув Кобі Браянт Los Angeles Times

У неділю, 26 січня, у 9:06 за місцевим часом (19:06 за Києвом) приватний вертоліт баскетболіста вилетів з аеропорту імені Джона Уейна, а перше повідомлення про його аварію з'явилося в службі 911 о 9:47.

За кілька хвилин до трагедії диспетчер закликав пілота набрати висоту, оскільки вертоліт знаходився "занадто низько для відстеження польоту". Через густий ранковий туман пілотові необхідна була допомога з землі. Він був попереджений про недостатню видимість у районі Бербанка, який знаходиться у північному передмісті Лос-Анджелеса, і отримав дозвіл на рух за вказаним маршрутом. Вертоліт пролетів на північ уздовж федеральної траси №5, а потім повернув на захід уздовж шосе Вентура.

Близько 9:40 пілот повернув на південний схід і набрав висоту більше 600 метрів над рівнем моря, після чого вертоліт почав падати, врізавшись у гірський схил на позначці 420 метрів. Швидкість повітряного судна в цей момент складала близько 300 км/год, а вертикальна швидкість падіння – 20 м/с.

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