Стали відомі дати матчів за Суперкубок України з баскетболу

Битва за перший в історії України баскетбольний Суперкубок України між "Черкаськими Мавпами" і "Дніпром" розпочнеться 23 вересня. Повторний поєдинок команди проведуть 30 вересня.

Яка з команд буде першою приймати суперника стане відомо 17 серпня після жеребкування, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Пряму трансляцію жеребкування Суперкубка України вболівальники зможуть побачити на сайті ФБУ, початок трансляції о 13:55.

Як повідомляв OBOZREVATEL, баскетбольний клуб "Черкаські Мавпи" здобув історичну перемогу в чемпіонаті України з баскетболу.