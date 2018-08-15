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Стали відомі дати матчів за Суперкубок України з баскетболу

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Битва за перший в історії України баскетбольний Суперкубок України між "Черкаськими Мавпами" і "Дніпром" розпочнеться 23 вересня. Повторний поєдинок команди проведуть 30 вересня.

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"Черкаські Мавпи" і "Дніпро" отримали суперників у єврокубках

Яка з команд буде першою приймати суперника стане відомо 17 серпня після жеребкування, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Пряму трансляцію жеребкування Суперкубка України вболівальники зможуть побачити на сайті ФБУ, початок трансляції о 13:55.

Як повідомляв OBOZREVATEL, баскетбольний клуб "Черкаські Мавпи" здобув історичну перемогу в чемпіонаті України з баскетболу.

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Тема
Суперліга
Об'єкти
Черкаські МавпиБК Дніпро
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