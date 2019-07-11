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США – Україна: дивитися онлайн баскетбольний фінал Універсіади-2019

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Збірна України з баскетболу в четвер, 11 липня, побореться за "золото" Універсіади-2019, яка в ці дні проходить в італійському Неаполі.

Суперниками підопічних Віталія Степанівського стануть законодавці моди в цьому виді спорту – американці. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу США – Україна. Початок – о 21:00 за київським часом.

Збірна України

Збірна України

Facebook Олексія Коновалова

ДЕ ДИВИТИСЯ США – УКРАЇНА

Підтримати жовто-синю команду можна буде біля екранів телевізорів та електронних девайсів.

Крім нашого сайту пряму трансляцію з Неаполя проведуть телеканал XSPORT і російський мовник "Матч! Гра".

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ПРОГНОЗ НА США – УКРАЇНА

Фаворитом фінального матчу баскетбольного турніру Універсіади-2019 вважається збірна США. Ставки на її перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,55.

А показники на успіх української команди досягають рівня 2,30.

СКЛАДИ КОМАНД

Україна: В'ячеслав Петров, Михайло Горобченко (обидва – "Київ-Баскет"), Сергій Павлов, Ілля Сидоров, Кирило Марченко, Артем Ковальов, Олександр Антипов (усі – "Хімік"), Юрій Кондраков, Андрій Мироненко (обидва – "Запоріжжя"), Віталій Зотов, Сергій Приймак (обидва – "Миколаїв"), Іван Ткаченко ("Черкаські Мавпи").

США: Аль-Амір Дейвс, Чейз Хантер, Ніколас Онор, Хантер Тайсон, Керран Скотт, Паркер Фокс, Грегорі Хеменвей, Тевін Мак, Джон Ньюман III, Хавон Мур, Аамір Сіммс, Річард Джеймсон III (усі – "Клемсон Тайгерс").

Україна – США

Україна – США

кадр з відео

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ

Команди вже зустрічалися одна з одною на груповому етапі. Тоді наші хлопці в неймовірно драматичному та емоційному матчі поступилися суперникам на одне очко 57:58.

Україна – США – 57:58 (16:18, 18:18, 6.15, 17:7)

Україна: Павлов (16 + 13 підборів), Петров (12 + 4 підбирання), Марченко (9), Горобченко (7), Вадим Прокопенко (5), Кондраков (3 + 3 підбирання), Ткаченко (0 + 4 підбирання), Ковальов (3 + 9 підбирань), Сидоров (2), Зотов, Мироненко.

США: Ньюман (18 + 5 підбирань), Тайсон (15 + 6 підбирань), Онор (7 + 4 передачі).

ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ

США – Україна: всі подробиці баскетбольного фіналу Універсіади

США – Україна: всі подробиці баскетбольного фіналу Універсіади

Як повідомляв OBOZREVATEL, легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоювала для України перше "золото" Універсіади-2019.

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Тема
Універсіада
Місце
Італія Неаполь
Тег
збірна України з баскетболу
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