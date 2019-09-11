США сенсаційно програли 1/4 фіналу чемпіонату світу з баскетболу

Головний претендент на перемогу на чемпіонаті світу з баскетболу-2019 і чинний переможець мундіалю команда США сенсаційно не змогла пробитися до пів фіналу турніру в Китаї.
"Зоряно-смугасті" під керівництвом Грега Поповича не впоралася із запеклим опором збірної Франції і стали співавторами найголовнішої сенсації турніру, поступившись – 79:89.
. @FRABasketball 🇫🇷 defeat @usabasketball 🇺🇸 with an 89-79 victory to advance to the #FIBAWC Semi-Finals! 🎉 #FRAUSA pic.twitter.com/mSoQYOKPih- Basketball World Cup (@FIBAWC) 11 вересня 2019 р
США – Франція
США – Франція
Команди рівно почали гру, по черзі ведучи в рахунку. Європейці дуже холоднокровно захищалися і водночас вдало атакували кільце суперника. Перед великою перервою французи пішли у відрив на вісім очок.
США – Франція
США – Франція
Американці кинулися в атаку і зуміли вийти вперед, а у вирішальній чверті розігралася справжня драма. Команда Поповича спочатку вирвалася вперед на сім пунктів, проте втратила перевагу і в підсумку програла з різницею в 10 очок.
. @spidadmitchell 🕷 punches the tomahawk as @usabasketball 🇺🇸 tie it up! #USAFRA- Basketball World Cup (@FIBAWC) 11 вересня 2019 р
📽 https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/SXOoBJhWDU
У складі французів найрезультативнішим гравцем став Еван Фурн'є, який набрав 22 очки, також дабл-дабл із 21 очка та 16 підбирань у скарбничку додав Руді Гобер.
США – Франція – 79:89 (18:18, 21:27 27:18, 13:21)
США вперше за 17 років не змогли пробитися до пів фіналу світової першості і втратили титул чемпіона світу.
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