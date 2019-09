США сенсаційно програли 1/4 фіналу чемпіонату світу з баскетболу

Головний претендент на перемогу на чемпіонаті світу з баскетболу-2019 і чинний переможець мундіалю команда США сенсаційно не змогла пробитися до пів фіналу турніру в Китаї.

"Зоряно-смугасті" під керівництвом Грега Поповича не впоралася із запеклим опором збірної Франції і стали співавторами найголовнішої сенсації турніру, поступившись – 79:89.

. @FRABasketball 🇫🇷 defeat @usabasketball 🇺🇸 with an 89-79 victory to advance to the #FIBAWC Semi-Finals! 🎉 #FRAUSA pic.twitter.com/mSoQYOKPih