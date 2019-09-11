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11 вересня • оновлено в 22:19
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США сенсаційно програли 1/4 фіналу чемпіонату світу з баскетболу

12.3т Читати матеріал російською

Головний претендент на перемогу на чемпіонаті світу з баскетболу-2019 і чинний переможець мундіалю команда США сенсаційно не змогла пробитися до пів фіналу турніру в Китаї.

"Зоряно-смугасті" під керівництвом Грега Поповича не впоралася із запеклим опором збірної Франції і стали співавторами найголовнішої сенсації турніру, поступившись – 79:89.

США – Франція

США – Франція

США – Франція

США – Франція

Команди рівно почали гру, по черзі ведучи в рахунку. Європейці дуже холоднокровно захищалися і водночас вдало атакували кільце суперника. Перед великою перервою французи пішли у відрив на вісім очок.

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США – Франція

США – Франція

США – Франція

США – Франція

Американці кинулися в атаку і зуміли вийти вперед, а у вирішальній чверті розігралася справжня драма. Команда Поповича спочатку вирвалася вперед на сім пунктів, проте втратила перевагу і в підсумку програла з різницею в 10 очок.

У складі французів найрезультативнішим гравцем став Еван Фурн'є, який набрав 22 очки, також дабл-дабл із 21 очка та 16 підбирань у скарбничку додав Руді Гобер.

США – Франція – 79:89 (18:18, 21:27 27:18, 13:21)

США вперше за 17 років не змогли пробитися до пів фіналу світової першості і втратили титул чемпіона світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, груди фанатки збірної Бразилії на чемпіонаті світу з баскетболу-2019 відібрали мову в коментатора.

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Тема
Чемпіонат світу з баскетболу
Місце
Китай
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
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