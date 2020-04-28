Спонсорство в спорті. Як залучити партнерів?

Криза помітно відбилася на спортивній індустрії. Крім припинення практично всіх змагань, багато компаній помітно скоротили свою спонсорську активність. Чи стане складніше залучати партнерів в нових реаліях?

Для чого брендам сьогодні вкладати гроші в спорт? В рамках освітньої платформи PM Education на ці та багато інших питань відповість віце-президент MediaCom Майкл Шер.

29 квітня о 19:30 за підтримки ТМ Parimatch і Tribuna.com відбудеться чергова онлайн-конференція Sports Talk Club. Гостем клубу стане один з найкращих спортивних маркетологів Європи, віце-президент напрямку Sports and Entertainment міжнародного агентства MediaCom Майкл Шер.

"Торгова марка Parimatch продовжує підтримувати український спорт. Крім прямої підтримки в ситуації, що склалася, нам важливо допомогти місцевим клубам, лігам і федерація ставати більш привабливим з комерційної точки зору. Від цього виграють як партнери, так і вболівальники по всій країні", — зазначив представник торгової марки Parimatch Вадим Місюра.

До приходу в Mediacom Майкл керував комерційною діяльністю футбольного клубу Rangers FC, а ще раніше відповідав за спонсорство та партнерство найбільшого футбольного бізнес-форуму Soccerex. Він має ступінь MBA в області футбольної індустрії і є викладачем Академії Футбольного Бізнесу (FBA).

Майкл консультував і співпрацював з багатьма всесвітньо відомими брендами, спортивними командами, медіа-організаціями та видатними спортсменами на таких великих спортивних заходах, як чемпіонати світу та Європи з футболу та Олімпійські ігри.

У список клієнтів його входять міжнародні компанії American Airlines, Shell, Allianz, Indeed, Sony, Toyota, Coca-Cola, P & G, VW, Subway і багато інших. Також Майкл співпрацює зі "зірками" світового футболу включаючи пана Пеле.

Для того, щоб отримати посилання на безкоштовну трансляцію конференції, необхідно пройти реєстрацію: https://forms.gle/swHxhhdqeQjRe6AX6

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