Головна Новини
28 квітня • оновлено в 17:31
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

Спонсорство в спорті. Як залучити партнерів?

568
Читати матеріал російською

Криза помітно відбилася на спортивній індустрії. Крім припинення практично всіх змагань, багато компаній помітно скоротили свою спонсорську активність. Чи стане складніше залучати партнерів в нових реаліях?

Для чого брендам сьогодні вкладати гроші в спорт? В рамках освітньої платформи PM Education на ці та багато інших питань відповість віце-президент MediaCom Майкл Шер.

29 квітня о 19:30 за підтримки ТМ Parimatch і Tribuna.com відбудеться чергова онлайн-конференція Sports Talk Club. Гостем клубу стане один з найкращих спортивних маркетологів Європи, віце-президент напрямку Sports and Entertainment міжнародного агентства MediaCom Майкл Шер.

Спонсорство в спорті. Як залучити партнерів?

"Торгова марка Parimatch продовжує підтримувати український спорт. Крім прямої підтримки в ситуації, що склалася, нам важливо допомогти місцевим клубам, лігам і федерація ставати більш привабливим з комерційної точки зору. Від цього виграють як партнери, так і вболівальники по всій країні", — зазначив представник торгової марки Parimatch Вадим Місюра.

До приходу в Mediacom Майкл керував комерційною діяльністю футбольного клубу Rangers FC, а ще раніше відповідав за спонсорство та партнерство найбільшого футбольного бізнес-форуму Soccerex. Він має ступінь MBA в області футбольної індустрії і є викладачем Академії Футбольного Бізнесу (FBA).

Майкл консультував і співпрацював з багатьма всесвітньо відомими брендами, спортивними командами, медіа-організаціями та видатними спортсменами на таких великих спортивних заходах, як чемпіонати світу та Європи з футболу та Олімпійські ігри.

У список клієнтів його входять міжнародні компанії American Airlines, Shell, Allianz, Indeed, Sony, Toyota, Coca-Cola, P & G, VW, Subway і багато інших. Також Майкл співпрацює зі "зірками" світового футболу включаючи пана Пеле.

Для того, щоб отримати посилання на безкоштовну трансляцію конференції, необхідно пройти реєстрацію: https://forms.gle/swHxhhdqeQjRe6AX6

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Баскетбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже майже 3,1 мільйона осіб, загинули – понад 210 тисяч.

  • Китай підловили на брехні про походження коронавірусу: що не сходиться.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію: це ще не кінець.

  • В Україні може не бути піку коронавірусу: в МОЗ назвали ключову умову.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
NiP
VS
ENCE
Победа NiP
1.46 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Славия
Инд. тотал БАТЭ больше 2
2.01 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Динамо Брест
Победа Шахтера
1.98 Сделать ставку
BOOM
VS
Isurus
Победа BOOM с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
c0ntact
Победа Movistar Riders
2,05 Сделать ставку
G2
VS
FaZe
Победа G2
1.90 Сделать ставку
North
VS
mousesports
Победа mousesports с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Heretics
VS
ENCE
Победа Heretics с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Bad News Bears
VS
FURIA
Победа Bad News Bears с форой в +1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Envy
VS
Yeah
Победа Envy с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку