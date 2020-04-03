Снайпер: в мережі опублікували найкращі моменти українця Михайлюка в НБА

У мережі зробили підбірку найкращих кидків українського баскетболіста "Детройта" Святослава Михайлюка в нинішньому сезоні НБА.

Ролик зі снайперськими влучаннями нашого співвітчизника був опублікований у Twitter Jayhawks In The NBA.

Святослав Михайлюк

Svi Mykhailiuk's shooting highlights

from his 2nd year in the league🔥🔥🔥 pic.twitter.com/fjnDsD7Y0I - Jayhawks In The NBA (@NBA_Jayhawks) April 1, 2020

Варто відзначити, що в своєму другому сезоні в НБА вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, став гравцем стартової п'ятірки "Детройта". Тепер він знаходиться на майданчику в середньому 22,6 хвилини за матч в порівнянні з кар'єрними 17,4 хвилинами, набирає 9 очок (6,5 очок в середньому за кар'єру) і робить 1,9 асистів. Точність триочкових кидків у Михайлюка становить 40,4%.

Що стосується його команди, то до припинення НБА через коронавірусу "Детройт" знаходився на третьому місці з кінця у Східній конференції, маючи в активі 20 перемог при 46 поразках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк яскраво виступив в останньому матчі перед зупинкою сезону проти "Філадельфії".

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!