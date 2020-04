Снайпер: в мережі опублікували найкращі моменти українця Михайлюка в НБА

У мережі зробили підбірку найкращих кидків українського баскетболіста "Детройта" Святослава Михайлюка в нинішньому сезоні НБА.

Ролик зі снайперськими влучаннями нашого співвітчизника був опублікований у Twitter Jayhawks In The NBA.

Svi Mykhailiuk's shooting highlights

from his 2nd year in the league🔥🔥🔥 pic.twitter.com/fjnDsD7Y0I