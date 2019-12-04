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4 грудня • оновлено в 13:31
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"Снайпер": тренер "Детройта" похвалив українця Михайлюка

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Головний тренер "Детройт Пістонс" Дуейн Кейсі відзначив внесок українського баскетболіста Святослава Михайлюка у гру команди.

"Наявність Михайлюка дає нам ще одного снайпера, який вміє кидати триочкові. Хороший контроль м'яча дає нам можливості. Ти можеш кидати скільки завгодно триочкових, але якщо ти постійно втрачаєш м'яч або відправляєш його на трибуни, то який в цьому сенс", – заявив Кейсі в інтерв'ю YouTube-каналі FoxSports.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

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Українець Лень провів ефектний матч у НБА

Вихованець школи "Черкаських мавп", яку заснував Михайло Бродський, допоміг "Детройту" здобути виїзну перемогу над "Клівлендом" з рахунком 127:94. Тепер команда українця посідає дев'яте місце у Східній конференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд результативності в матчах регулярного сезону НБА.

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Тема
НБА
Особа
Святослав Михайлюк
Місце
США Детройт
Тег
Детройт Пiстонс
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