Словенія – Україна: анонс матчу відбору на Євробаскет-2022
Чоловіча збірна України з баскетболу відновлює виступи у відборі до чемпіонату Європи 2022 року.
Через пандемію коронавірусу третій і четвертий тури кваліфікації відбудуться в так званому пузирі, який організували у словенській Любляні. 28 листопада "жовто-сині" зіграють із господарями паркету. Початок зустрічі – о 21:10 за київським часом.
ДЕ ДИВИТИСЯ СЛОВЕНІЯ – УКРАЇНА
Побачити поєдинок можна буде під час прямої трансляції на телеканалі XSPORT.
Крім того, ефір із Любляни проведе офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Фаворитами гри вважаються словенці. Ставки на їхню перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,32.
Нічия в основний час оцінюється котуванням 14,00. А показники на успіх українців досягають рівня 3,55.
СКЛАДИ
Словенія: Ребец, Рупнік, Шпан, Ходжич, Месічек, Блажіч, Лапорнік, Хроват, Шкедель, Махковіч, Муріч, Дурнік, Косі, Морган, Макура.
Україна: Лукашов, Зотов, Мішула, Шундель, Санон, Липовий, Бєліков, Тимофієнко, Бобров, Герун, Павлов, Кравцов, Петров.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Алєксандер Секуліч, головний тренер збірної Словенії:
– Ми розуміємо, що попереду матч, від якого публіка багато чого очікує. І останнє, але не менш важливе: ми чинні чемпіони Європи й хочемо показати, що, незважаючи на неповний склад національної збірної, у Словенії, як і раніше, багато хороших баскетболістів. Наша мета – зіграти енергійно, показати характер і величезне бажання. Про конкурентів говорити зарано, тому що вони теж зазнали певних змін.
Айнарс Багатскіс, головний тренер збірної України:
– Для мене Словенія – це черговий суперник. Дуже неприємний суперник. Вони знають, як грати, вони вміють грати, добре навчені. Деякі гравці мають хорошу репутацію в Європі. Я словенців вважаю командою, яка найкраще вміє прикидатися. Там більшість гравців нападає, вони агресивні, добре відчувають дистанцію і, коли ти їх чіпаєш, то вони відразу падають. Я зараз не говорю про якісь тактичні баскетбольні премудрості нападу або захисту. Вони знають, як грати.
ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ
Українці та словенці ділять друге-третє місце у відбірковій групі F. Нагадаємо, на Євробаскет вийдуть три найкращі команди квартету.
ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ
Євробаскет-1997
Словенія – Україна – 75:80 (46:45, 29:35)
Євробаскет-2001, відбірковий раунд
Україна – Словенія – 63:76 (33:45, 30:31)
Словенія – Україна – 96:73 (20:17, 23:14, 27:24, 26:18)
Євробаскет-2011
Україна – Словенія – 64:68 (12:18, 8:23, 18:16, 26:11)
Євробаскет-2013, матч за 5-6 місце
Словенія – Україна – 69:63 (16:23, 24:13, 14:8, 15:19)
Євробаскет-2017, відбірковий раунд
Словенія – Україна – 84:77 (23:15, 25:24, 24:17, 12:21)
Україна – Словенія – 69:80 (17:15, 19:27, 19:11, 14:27)
Євробаскет-2017. 1/8 фіналу
Словенія – Україна – 79:55 (26:17, 16:10, 26:16, 11:12)
Кубок світу-2019, відбірковий раунд
Україна – Словенія – 82:54 (22:18, 13: 7, 23: 9, 24:20)
Словенія – Україна – 85:84 ОТ (17:20, 13:19 18:17, 28:18, 9: 8)
Як повідомляв OBOZREVATEL, баскетболіста збірної України Олександра Кобця відрахували з клубу за гру на тоталізаторі.