Словенія – Україна: анонс матчу відбору на Євробаскет-2022

Чоловіча збірна України з баскетболу відновлює виступи у відборі до чемпіонату Європи 2022 року.

Через пандемію коронавірусу третій та четвертий тур кваліфікації пройде в так званому пузирі, який організували у словенській Любляні. 28 листопада "жовто-сині" зіграють з господарями паркету. Початок зустрічі – о 21:10 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ СЛОВЕНІЯ – УКРАЇНА

Побачити поєдинок можна буде у прямій трансляції на телеканалі XSPORT.

Крім того, ефір з Любляни проведе офіційний сайт Федерації баскетболу України.

ПРОГНОЗ НА СЛОВЕНІЯ – УКРАЇНА

Фаворитами гри вважаються словенці. Ставки на їх перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,32.

Нічия в основний час оцінюється котируванням 14,00. А показники на успіх українців досягають рівня 3,55.

СКЛАДИ

Словенія: Ребец, Рупнік, Шпан, Ходжич, Месічек, Блажіч, Лапорнік, Хроват, Шкедель, Махковіч, Муріч, Дурнік, Косі, Морган, Макура

Україна: Лукашов, Зотов, Мішула, Шундель, Санон, Липовий, Бєліков, Тимофієнко, Бобров, Герун, Павлов, Кравцов, Петров

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Алєксандер Секуліч, головний тренер збірної Словенії:

– Ми розуміємо, що попереду матч, від якого публіка багато чого очікує. І останнє, але не менш важливе: ми діючі чемпіони Європи і хочемо показати, що, незважаючи на неповний склад національної збірної, в Словенії як і раніше багато хороших баскетболістів. Наша мета – зіграти енергійно, проявити характер і величезне бажання. Про конкурентів говорити pfрано, тому що вони теж зазнали певних змін.

Айнарс Багатскіс, головний тренер збірної України:

– Для мене, Словенія – це черговий суперник. Дуже неприємний суперник. Вони знають, як грати, вони вміють грати, добре навчені. Деякі гравці мають хорошу репутацію в Європі. Я словенців вважаю командою, яка найкраще вміє прикидатися. Там більшість гравців нападають, вони агресивні, добре відчувають дистанцію і коли ти їх чіпаєш, то вони відразу падають. Я зараз не говорю про якісь тактичні баскетбольні прімудрості нападу або захисту. Вони знають, як грати.

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Українці nf словенці ділять друге-третє місце у відбірковій групі F. Нагадаємо, на Євробаскет вийдуть три yfqкращі команди квартету.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Євробаскет-1997

Словенія – Україна – 75:80 (46:45, 29:35)

Євробаскет-2001, відбірковий раунд

Україна – Словенія – 63:76 (33:45, 30:31)

Словенія – Україна – 96:73 (20:17, 23:14, 27:24, 26:18)

Євробаскет-2011

Україна – Словенія – 64:68 (12:18, 8:23, 18:16, 26:11)

Євробаскет-2013, матч за 5-6 місце

Словенія – Україна – 69:63 (16:23, 24:13, 14:8, 15:19)

Євробаскет-2017, відбірковий раунд

Словенія – Україна – 84:77 (23:15, 25:24, 24:17, 12:21)

Україна – Словенія – 69:80 (17:15, 19:27, 19:11, 14:27)

Євробаскет-2017. 1/8 фіналу

Словенія – Україна – 79:55 (26:17, 16:10, 26:16, 11:12)

Кубок світу-2019, відбірковий раунд

Україна – Словенія – 82:54 (22:18, 13: 7, 23: 9, 24:20)

Словенія – Україна – 85:84 ОТ (17:20, 13:19 18:17, 28:18, 9: 8)

Як повідомляв OBOZREVATEL, баскетболіста збірної України Олександра Кобця відрахували з клубу за гру на тоталізаторі.