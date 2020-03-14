Слідом за Україною: в Європі масово зупиняють баскетбольні турніри

Після того, як Україна через коронавiрус достроково зупинила національний чемпіонат з баскетболу, наш приклад наслідували безліч європейських країн.

Епідемія коронавiрусу зупинила спорт по всьому світу

14 березня Єдина ліга ВТБ прийняла рішення перервати турнір мінімум на 14 днів.

Подібне рішення прийнято і в Ізраїлі. У першості країни не гратимуть до кінця місяця. Після цього ухвалять остаточне рішення.

Достроково перервані Кубок Європи ФІБА, жіночі Євроліга і Єврокубок сезону 2019/20. Керівництво Міжнародної федерації баскетболу вирішило на невизначений термін і без відновлення до кінця поточного клубного сезону зупинити ці турніри.

13 березня баскетбольна влада Швейцарії завершила чоловічий і жіночий національний чемпіонати, а також Кубок країни.

Туреччина залишилася єдиною країною в Європі, яка не зупинила зустрічі. Оргкомітет вирішив обмежитися проведенням матчів при порожніх трибунах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розіграш чоловічої та жіночої Суперліги Парі-Матч достроково зупинено через епідемію коронавiрусу.

Таке рішення було прийнято на Виконкомі Федерації баскетболу України в четвер, 12 березня, після того, як Кабінет міністрів ввів карантин по всій країні.

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявив, що дострокове завершення першості є доцільним рішенням, оскільки немає гарантій, що карантин в Україні закінчиться 3 квітня.

12 березня Національна баскетбольна асоціація (НБА) також прийняла рішення призупинити всі матчі чемпіонату через коронавiрус.

4 березня ФІБА скасувала відбір на Олімпійські ігри 2020 року в баскетболі 3х3.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!