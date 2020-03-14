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14 березня • оновлено в 15:23
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/ Баскетбол

Слідом за Україною: в Європі масово зупиняють баскетбольні турніри

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Після того, як Україна через коронавiрус достроково зупинила національний чемпіонат з баскетболу, наш приклад наслідували безліч європейських країн.

Епідемія коронавiрусу зупинила спорт по всьому світу

Епідемія коронавiрусу зупинила спорт по всьому світу

14 березня Єдина ліга ВТБ прийняла рішення перервати турнір мінімум на 14 днів.

Подібне рішення прийнято і в Ізраїлі. У першості країни не гратимуть до кінця місяця. Після цього ухвалять остаточне рішення.

Достроково перервані Кубок Європи ФІБА, жіночі Євроліга і Єврокубок сезону 2019/20. Керівництво Міжнародної федерації баскетболу вирішило на невизначений термін і без відновлення до кінця поточного клубного сезону зупинити ці турніри.

13 березня баскетбольна влада Швейцарії завершила чоловічий і жіночий національний чемпіонати, а також Кубок країни.

Туреччина залишилася єдиною країною в Європі, яка не зупинила зустрічі. Оргкомітет вирішив обмежитися проведенням матчів при порожніх трибунах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розіграш чоловічої та жіночої Суперліги Парі-Матч достроково зупинено через епідемію коронавiрусу.

Таке рішення було прийнято на Виконкомі Федерації баскетболу України в четвер, 12 березня, після того, як Кабінет міністрів ввів карантин по всій країні.

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявив, що дострокове завершення першості є доцільним рішенням, оскільки немає гарантій, що карантин в Україні закінчиться 3 квітня.

12 березня Національна баскетбольна асоціація (НБА) також прийняла рішення призупинити всі матчі чемпіонату через коронавiрус.

4 березня ФІБА скасувала відбір на Олімпійські ігри 2020 року в баскетболі 3х3.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Коронавірус Суперліга Чемпіонат України з баскетболу Єдина Ліга ВТБ Євроліга Єврокубок Кубок Європи ФІБА
Тег
ФІБА
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