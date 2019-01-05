"Київ-Баскет" подав протест на результат чвертьфіналу Кубка України

"Київ-Баскет" поступився "Черкаським Мавпам" за сумою двох зустрічей в чвертьфіналі Кубка України з баскетболу. Відразу після закінчення матчу "Київ-Баскет" оскаржив його підсумок.

Після першої зустрічі "Мавпи" забезпечили собі комфортну перевагу в 18 очок. У матчі-відповіді 5 січня в Києві перемогу з рахунком 76:69 здобула столична команда, але цього результату виявилося недостатньо для того, щоб вийти у Фінал чотирьох.

Київ-Баскет - Черкаські Мавпи ФБУ

Однак "Київ-Баскет" з таким результатом миритися не став. Справа в тому, що в другій чверті на майданчику у суперника киян знаходилося більше легіонерів, ніж дозволено регламентом, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

У разі задоволення протесту киян "Мавпам" зарахують технічну поразку 0:20, а за сумою двох поєдинків путівку до півфіналу змагань отримає "Київ-Баскет".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в півфіналі Кубка України з баскетболу зіграють БК "Одеса", "Політехнік" і "Дніпро".