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/Баскетбол

Син Коломойського стане гравцем "Дніпра"

5.7тЧитати матеріал російською

Син Ігоря Коломойського Грегорі Коломойський найближчим часом підпише контракт із баскетбольним клубом "Дніпра", повідомляє "КП" із посиланням на президента ФБУ Михайла Бродського.

Наразі Грегорі грає за "Маккабі" з Рішон ле-Ціона. Як тільки команда закінчить виступ у плей-офф чемпіонату Ізраїлю, трансфер буде оформлений офіційно.

Грегорі Коломойський має громадянство Швейцарії. У цьому сезоні він провів 4 хвилини в двох матчах у складі команди університету Клівленда. За "Маккабі" він відіграв 14 хвилин у 4 зустрічах.

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Коломойський вирішив добити "Дніпро" - ЗМІ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що БК "Запоріжжя" у вирішальному п'ятому матчі "малого фіналу" Суперліги Парі-Матч обіграв "Дніпро" і став володарем бронзових нагород чемпіонату України з баскетболу.

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Особа
Ігор Коломойський
Тег
БК Дніпро
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Евдокимова Екатерина
Евдокимова Екатерина
Спaси6о вcем тeм, ктo показaл мне чудo-caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/yjfuz0 Проcто пpoйдя опpос получилa пoчти полугoдовyю заpплaту)) Пoльзуйтecь, пока ecть возмoжнocть=)
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