Син Коломойського стане гравцем "Дніпра"

Син Ігоря Коломойського Грегорі Коломойський найближчим часом підпише контракт із баскетбольним клубом "Дніпра", повідомляє "КП" із посиланням на президента ФБУ Михайла Бродського.

Наразі Грегорі грає за "Маккабі" з Рішон ле-Ціона. Як тільки команда закінчить виступ у плей-офф чемпіонату Ізраїлю, трансфер буде оформлений офіційно.

Грегорі Коломойський має громадянство Швейцарії. У цьому сезоні він провів 4 хвилини в двох матчах у складі команди університету Клівленда. За "Маккабі" він відіграв 14 хвилин у 4 зустрічах.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що БК "Запоріжжя" у вирішальному п'ятому матчі "малого фіналу" Суперліги Парі-Матч обіграв "Дніпро" і став володарем бронзових нагород чемпіонату України з баскетболу.

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