Схопив за волосся і вдарив: в Італії тренер напав на баскетболіста під час матчу

У матчі італійської Ліги А з баскетболу між "Пезаро" і "Трієстом" трапився курйозний момент, коли тренер перших Ясмін Репеша не зміг стримати емоції та напав на свого підопічного Хенрі Дрелла.

Команда хорватського фахівця програвала з рахунком 59:63 в кінці третьої чверті, і це його зовсім не влаштовувало. Під його гарячу руку потрапив 20-річний естонський форвард. Коли він йшов на заміну, тренер спочатку схопив його за волосся, а потім з розмаху вдарив по спині.

Репеші вдалося завести своїх підопічних, які у вирішальному відрізку зуміли переломити хід поєдинку і перемогти з рахунком 84:74. Цей результат дозволив "Пезаро" піднятися на восьме місце, яке дозволяє продовжити боротьбу в плей-оф за підсумками регулярного сезону. "Трієст" йде на третій позиції з кінця і веде активну боротьбу за виживання.

У 2019 році Дрелла заявився на драфт НБА, але пізніше вирішив зняти свою кандидатуру. В італійському клубі він проводить другий сезон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше баскетболісти "Одеси" побилися в місцевому ресторані.