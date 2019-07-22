Шикарний кидок українця Михайлюка увійшов в топ-5 моментів НБА

Український захисник клубу "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк впевнено відіграв п'ять матчів у Літній лізі НБА, стабільно показуючи високу результативність.

А триочковий кидок українця увійшов в топ-5 кращих моментів турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Детройт Пістонс" разом з українським захисником Святославом Михайлюком в 1/4 фіналу Літньої ліги НБА поступився "Бруклін Нетс" – 85:105 і припинили виступ у турнірі.

Однак натхненна гра українського баскетболіста не залишилася непоміченою і його клуб підготував відеонарізку найкращих моментів гравця на офіційній сторінці в Твіттері.

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