Сезон завершено: результати Суперліги Парі-Матч 25 березня

У чемпіонаті України з баскетболу відбулися завершальні матчі групового етапу в Суперлізі Парі-Матч. Ігри пройшли в трьох містах нашої країни.

Центральним поєдинком матч-дня стала битва в Черкасах, де місцеві "Мавпи" розгромили южненський "Хімік" - 99:67. Підопічні Віталія Степанівської лише в дебюті створили невеликі проблеми господарям. Вже з середини першої чверті черкащани, впевнено граючи під кільцями і щільно захищаючись, захопили ініціативу і не віддали її до фінальної сирени.

"Черкаські Мавпи" - "Хімік" 99:67 (33:20, 18:23, 22:15 26: 9)

"Мавпи": Бояркін (3), Кольченко (12), Ткаченко (2), Липовцев (3 + 5 підбирань + 6 передач), Девіс (20) - старт; Конате (17 + 8 підбирань), Кобець (25 + 7 підбирань), Беллфілд (9 + 5 підбирань + 10 передач), Скапінцев (8), Нагорний, Руслов.

"Хімік": Колтер (9), Сидоров (5 + 4 передачі), Войналович (3), Павлов (13), Антипов (8) - старт; Мальчевський (4), Рябчук, Петров (7 + 5 підборів), Еріанс (13), Сівірі (2), Марченко (3).

Переможець регулярного сезону "Дніпро" на своєму майданчику просто знищив аутсайдерів з "Запоріжжя" - 97:77. По ходу зустрічі перевага баскетболістів Дениса Журавльова становило більше 30 пунктів.

"Дніпро" - БК "Запоріжжя-ZOG" 97:77 (30:13, 24:10, 25:23, 18:31)

"Дніпро": Мішула (11 + 4 передачі), Шундель (15), Ревзін (11 + 5 підбирань), Глєбов (8 + 6 підборів + 5 передачі), Тимофієнко (10 + 8 підбирань + 4 передачі) - старт; Шевченко (9 + 4 передачі), Сизов (6 + 4 передачі + 4 втрати), Загреба (10), Закурдаев (14), Мироненко (3).

"Запоріжжя": Ткачук (0 + 6 передач), Щепкін (2), Овдеєнко (11), Нікітін, Анісімов (4 + 7 підбирань) - старт; Теряник (3), Кожем'якін (16 + 4 втрати), Кондраков (22), Буц (9 + 5 підборів), Ворник (10).

Найнапруженішою вийшла гра в Харкові, де "Політехнік" обіграв МБК "Миколаїв" (92:90). Господарі в третій чверті примудрилися розгубити свою 15-очкову перевагу і напружити глядачів драматичною кінцівкою. До захоплення фанатів нерви міцніші виявилися саме у харків'ян, які і святкували перемогу.

"Політехнік" - МБК "Миколаїв" 92:90 (27:23, 23:17 21:22, 21:28)

"Політехнік": Йованович (26), Козлов (18 + 5 підбирань + 4 передачі), Барнс (20 + 7 підбирань + 6 передач), Рочняк (15), Вуйович (7 + 9 підбирань) - старт; Кузнецов, Колотилов (4), Рудаков (2 + 4 підбирання).

"Миколаїв": Тонченко (13 + 8 передач), Попов (4), Іванов (8), Онуфрієв (4), Кушніров (20 + 7 підбирань) - старт; Носков (13 + 5 підбирань), Анікієнко (10), Мусієнко (8), Давидюк (7), хохоник (3), Жуковський, Бобров

Плей-офф стартує 29 березня чвертьфінальними матчами, які триватимуть до двох перемог однієї з команд.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що Святослав Михайлюк з рекордом вийшов в 1/4 фіналу NCAA.