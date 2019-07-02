Сенсація від Росії: визначилися чвертьфіналісти жіночого Євробаскету

На жіночому чемпіонаті Європи з баскетболу, який у ці дні проходить у Латвії та Сербії, завершилися матчі 1/8 фіналу.

Грандіозну сенсацію піднесла збірна Росії. Підопічні Олафа Ланге, які ледве з третього місця пробилися в плей-офф, перемогли команду Італії – 63:54.

У чвертьфіналі росіянок чекають іспанки.

Другими чвертьфіналістами стали бельгійки, в напруженій боротьбі здолавши словенську команду 72:67. Вони змагатимуться з Францією.

Раніше в 1/4 фіналу вийшли команди Швеції та Великобританії, які за півфінал зіграють із Сербією й Угорщиною відповідно. Всі матчі цієї стадії заплановані на 4 липня.

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Нагадаємо, що жіноча збірна України програла всі три матчі групового етапу на Євробаскеті-2019 і покинула турнір.

Спершу українки поступилися чемпіонкам Європи іспанкам (77:95), а потім у напруженій зустрічі програли латвійкам (74:82).

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