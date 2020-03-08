На 7-му етапі Кубка світу з біатлону, який проходить в чеському Нове Мєсто, відбулася гонка з масовим стартом на 12,5 км серед жінок.

Після того, як тренерський штаб дав Олені Підгрушнiй відпочинок, єдиною представницею України в цій дисципліні стала Валя Семеренко, яка посіла 9-е місце.

Валя Семеренко Андрій Іванов / biathlon.com.ua

Наша співвітчизниця провела неоднозначний мас-старт, позбавивши себе подіуму вже на другій стрільбі, де зробила два неточних пострілу.

Перед цим вогневим рубежем на одному зі спусків сумчанка випадково зачепила лижами російську біатлоністку Юрлову-Перхт і спортсменка з РФ полетіла в кювет.

It's a fall at the front for Yurlova-Percht! # NMNM20 Watch the mass start live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/vPLkjZyRSr - IBU World Cup (@IBU_WC) March 8, 2020

На четвертому вогневому рубежі Валя могла навіть поборотися за медаль, але зробила один промах, що відкинув її на 7-е місце. За підсумками гонки Юрлова-Перхт фінішувала 17-ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні наша збірна в складі Анастасії Меркушіної, Юлії Джими, Валентини Семеренко та Олени Підгрушної драматично упустила медаль, зайнявши четверте місце.

Чоловіча збірна України з біатлону на КС в Чехії створила грандіозну сенсацію, взявши "срібло" в естафеті.

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