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8 березня • оновлено в 14:27
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/ Баскетбол

Семеренко вибила з траси Юрлову-Перхт на Кубку світу з біатлону

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На 7-му етапі Кубка світу з біатлону, який проходить в чеському Нове Мєсто, відбулася гонка з масовим стартом на 12,5 км серед жінок.

Після того, як тренерський штаб дав Олені Підгрушнiй відпочинок, єдиною представницею України в цій дисципліні стала Валя Семеренко, яка посіла 9-е місце.

Валя Семеренко

Валя Семеренко

Андрій Іванов / biathlon.com.ua

Наша співвітчизниця провела неоднозначний мас-старт, позбавивши себе подіуму вже на другій стрільбі, де зробила два неточних пострілу.

Перед цим вогневим рубежем на одному зі спусків сумчанка випадково зачепила лижами російську біатлоністку Юрлову-Перхт і спортсменка з РФ полетіла в кювет.

На четвертому вогневому рубежі Валя могла навіть поборотися за медаль, але зробила один промах, що відкинув її на 7-е місце. За підсумками гонки Юрлова-Перхт фінішувала 17-ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні наша збірна в складі Анастасії Меркушіної, Юлії Джими, Валентини Семеренко та Олени Підгрушної драматично упустила медаль, зайнявши четверте місце.

Чоловіча збірна України з біатлону на КС в Чехії створила грандіозну сенсацію, взявши "срібло" в естафеті.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
Чехія Нове-Мєсто-на-Мораві
Тег
Збірна України з біатлону
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Только дeбилам это смешно
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4
1
Куралесов Вася
Куралесов Вася
Кристина Стефанова, так че ты тут ржешь?
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2
3
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Семеренко отличилась мерзкой выходкой на Кубке мира по битлону.....Так написал бы обоз в зеркальной ситуации
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5
2
Куралесов Вася
Куралесов Вася
без мильдония ну никак...
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3
3
Куралесов Вася
Куралесов Вася
Кристина Стефанова, чучело, спроси у мутко, он тебе подробно расскажет. а может и отольет в пробирку...
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2
4
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Куралесов Вася, ты хоть знаешь вообще, что такое "мильдоний", чyчело?
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6
2
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