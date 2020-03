На 7-му етапі Кубка світу з біатлону, який проходить в чеському Нове Мєсто, відбулася гонка з масовим стартом на 12,5 км серед жінок.

Після того, як тренерський штаб дав Олені Підгрушнiй відпочинок, єдиною представницею України в цій дисципліні стала Валя Семеренко, яка посіла 9-е місце.

Наша співвітчизниця провела неоднозначний мас-старт, позбавивши себе подіуму вже на другій стрільбі, де зробила два неточних пострілу.

Перед цим вогневим рубежем на одному зі спусків сумчанка випадково зачепила лижами російську біатлоністку Юрлову-Перхт і спортсменка з РФ полетіла в кювет.

