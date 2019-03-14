СБЛУ Таскомбанк: визначилися переможці дивізіону Захід

У Львові відбулися вирішальні матчі дивізіону Захід Студентської баскетбольної ліги України Таскомбанк.
У півфіналах зустрічалися команди Національного університету водного господарства та природокористування з Рівного та Львівської Політехніки і Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки з Луцька та Івано-Франківського коледжу ФВНУФВіСУ.
У першій парі львів’яни переконливо переграли рівненців – 119:56. У іншій парі сильнішими були волиняни – 80:68.
У вирішальному матчі сезону дивізіону Захід команда СНУ захопила перевагу в другій половині гри проти львів’ян та вирвала перемогу – 79:69.
Найрезультативнішим у переможців став Володимир Коцько – 32 очка, 16 підбирань.
Обидва фіналісти зіграють у фіналі сезону СБЛУ Таскомбанк у травні в Києві.
СБЛУ ТАСКОМБАНК
Дивізіон Захід
1/2 фіналу
НУВГП (Рівне) – НУ Львівська Політехніка – 56:119
СНУ (Луцьк) – ФВНУФВВІСУ (Івано-Франківськ) – 80:68
Матч за 3 місце
ФВНУФВВІСУ (Івано-Франківськ) – НУВГП (Рівне) – 66:75
Фінал
СНУ (Луцьк) – НУ Львівська Політехніка – 79:69 / статистика
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