СБЛУ Таскомбанк: визначилися переможці дивізіону Захід

У Львові відбулися вирішальні матчі дивізіону Захід Студентської баскетбольної ліги України Таскомбанк.

У півфіналах зустрічалися команди Національного університету водного господарства та природокористування з Рівного та Львівської Політехніки і Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки з Луцька та Івано-Франківського коледжу ФВНУФВіСУ.

У першій парі львів’яни переконливо переграли рівненців – 119:56. У іншій парі сильнішими були волиняни – 80:68.

У вирішальному матчі сезону дивізіону Захід команда СНУ захопила перевагу в другій половині гри проти львів’ян та вирвала перемогу – 79:69.

Найрезультативнішим у переможців став Володимир Коцько – 32 очка, 16 підбирань.

Обидва фіналісти зіграють у фіналі сезону СБЛУ Таскомбанк у травні в Києві.

СБЛУ ТАСКОМБАНК

Дивізіон Захід

1/2 фіналу

НУВГП (Рівне) – НУ Львівська Політехніка – 56:119

СНУ (Луцьк) – ФВНУФВВІСУ (Івано-Франківськ) – 80:68

Матч за 3 місце

ФВНУФВВІСУ (Івано-Франківськ) – НУВГП (Рівне) – 66:75

Фінал

СНУ (Луцьк) – НУ Львівська Політехніка – 79:69 / статистика

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