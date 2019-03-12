СБЛУ Таскомбанк: у дивізіоні Захід відбудуться фінальні матчі

У Львові 12-13 березня відбудуться фінальні поєдинки дивізіону Захід Студентської баскетбольної ліги України Таскомбанк. У змаганнях візьмуть участь команди чотирьох областей: Волинської, Рівненської, Івано-Франківської та Львівської.

Після матчів в дивізіоні Захід-2 право грати у півфіналі Заходу отримали Східноєвропейський національний університет (СНУ) з Луцька та Національний університет водного господарства (НУВГП) з Рівного, який виборов право на участь в закрутці між трьома командами, обігравши Кам'янець Подільський національний університет.

У дивізіоні Захід-1 перше місце посіла Львівська Політехніка, яка здолала Івано-Франківський коледж фізичного виховання.

СБЛУ ТАСКОМБАНК

Дивізіон Захід

12 березня 1/2 фіналу

12:00 НУВГП(Рівне)- НУ Львівська Політехніка

14:00 СНУ (Луцьк) - ФВНУФВВІСУ (Івано-Франківськ)

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!