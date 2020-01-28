Розкрито деталі загибелі Кобі Браянта: спортивні підсумки 27 січня

Продовжують з'ясовуватися нові подробиці загибелі легенди баскетболу Кобі Браянта, а хорватський супертяж Філіп Хрговіч кинув зухвалий виклик Олександру Усику.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 27 січня.
Крім того, британський чемпіон Ентоні Джошуа зробив прогноз на бій Усика з Дереком Чісорою. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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