Розкішна перемога України у відборі жіночого Євробаскету: фоторепортаж

Жіноча збірна України з баскетболу здобула яскраву перемогу в 2-му турі відбору на чемпіонат Європи-2021. Наші дівчата на паркеті палацу спорту в Харкові обіграли Португалію.

З перших хвилин підопічні Срджана Радулович захопили ініціативу і не віддавали її до фінального свистка. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися кращими фотографіями з гри.

Україна - Португалія ФІБА

Україна - Португалія ФІБА

Україна - Португалія ФІБА

Україна - Португалія ФІБА

Україна - Португалія ФІБА

Україна - Португалія ФІБА

Україна - Португалія ФІБА

Україна - Португалія ФІБА

Україна - Португалія ФІБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Україна - Португалія в рамках кваліфікації жіночого Євробаскету-2021 завершилася з рахунком 72:60.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!