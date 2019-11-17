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17 листопада • оновлено в 21:27
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Розкішна перемога України у відборі жіночого Євробаскету: фоторепортаж

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Жіноча збірна України з баскетболу здобула яскраву перемогу в 2-му турі відбору на чемпіонат Європи-2021. Наші дівчата на паркеті палацу спорту в Харкові обіграли Португалію.

З перших хвилин підопічні Срджана Радулович захопили ініціативу і не віддавали її до фінального свистка. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися кращими фотографіями з гри.

Україна - Португалія

Україна - Португалія

ФІБА

Україна - Португалія

Україна - Португалія

ФІБА

Україна - Португалія

Україна - Португалія

ФІБА

Україна - Португалія

Україна - Португалія

ФІБА

Україна - Португалія

Україна - Португалія

ФІБА

Україна - Португалія

Україна - Португалія

ФІБА

Україна - Португалія

Україна - Португалія

ФІБА

Україна - Португалія

Україна - Португалія

ФІБА

Україна - Португалія

Україна - Португалія

ФІБА

Новини
Україна – Португалія: повне відео матчу відбору жіночого Євробаскету-2 021

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Україна - Португалія в рамках кваліфікації жіночого Євробаскету-2021 завершилася з рахунком 72:60.

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Читайте всі новини по темі "Евробаскет-2021" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Евробаскет-2021
Місце
Україна Харків
Тег
жіноча збірна України з баскетболу
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