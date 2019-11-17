Розкішна перемога України у відборі жіночого Євробаскету: фоторепортаж

Жіноча збірна України з баскетболу здобула яскраву перемогу в 2-му турі відбору на чемпіонат Європи-2021. Наші дівчата на паркеті палацу спорту в Харкові обіграли Португалію.
З перших хвилин підопічні Срджана Радулович захопили ініціативу і не віддавали її до фінального свистка. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися кращими фотографіями з гри.
Україна - Португалія
ФІБА
Україна - Португалія
ФІБА
Україна - Португалія
ФІБА
Україна - Португалія
ФІБА
Україна - Португалія
ФІБА
Україна - Португалія
ФІБА
Україна - Португалія
ФІБА
Україна - Португалія
ФІБА
Україна - Португалія
ФІБА
Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Україна - Португалія в рамках кваліфікації жіночого Євробаскету-2021 завершилася з рахунком 72:60.
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