"Розібрали помилки": баскетболістка збірної України відповіла хейтерам в інтернеті

Баскетболістка збірної України Аріна Білоцерківська поставила на місце тих, хто критикує команду.

"Я вважаю, що сьогодні просто ми не потрапили. Ми грали значно краще, ніж з латишками. Були гранично налаштовані і в захисті старалися. Там в інтернеті нас обклали всi, що ми нулячi в захисті. Але ми подивилися відео попередніх зустрічей, розібрали помилки, де не розуміли один одного і давали суперницям вільно кидати. Зараз ми вже агресивно йшли, змінювалися, не давали простору британок, боролися, буцалися, але при цьому самі-то не забили просто взагалі нічого. Особливо з далекими вийшла катастрофа. Треба було переходити на середні, йти в проходи, а ми продовжували наполегливо валити далекі. Якби потрапили хоча б третю частину кидків, то могли розраховувати на позитивний результат. А з таким відсотком влучань – ну ви самі бачили, що вийшло", - цитує Білоцерківську кореспондент OBOZREVATEL Юрій Ілючек.

За словами баскетболістки, всi в команді відчувають величезне розчарування.

"Для нас це теж величезне розчарування, адже ми були налаштовані обігравати Латвію і британок, щоб йти далі. З Іспанією ми теж буцалися. Але тут і зараз вийшло, що в кожній грі суперниці зробили для своєї перемоги трішки більше. Прикро, коли уступаєш конкуренткам , які нам були цілком під силу", - підсумувала Аріна.

Нагадаємо, що жіноча збірна України з баскетболу програла Великобританії (54:68) в третьому турі групового етапу на чемпіонаті Європи-2019 і не змогли пробитися в плей-офф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ігри перших двох турів для нашої команди завершилися поразками. Спершу українки поступилися чемпіонкам Європи іспанкам (77:95), а потім у напруженій зустрічі програли господиням Євробаскету-2019 латвійкаv (74:82).

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