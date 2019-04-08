Розбірки у Южному: анонс півфіналу Суперліги Парі-Матч

У баскетбольній Суперлізі Парі-Матч у понеділок, 8 квітня, відбудеться другий матч півфінальної серії до трьох перемог між "Дніпром" і "Хіміком".

Перша зустріч команд у Южному завершилася перемогою господарів – 95:85.

Другий раунд протистояння можна буде побачити на каналі XSPORT і сайті Федерації баскетболу України.

18:30. Південний, ФСК "Олімп". "Хімік" – "Дніпро", трансляція – XSPORT, сайт Федерації баскетболу України, рахунок серії до трьох перемог – 1:0.

Хімік – Дніпро ФБУ

У грі, яка пройшла 6 квітня, команди показали яскравий та емоційний баскетбол. Вболівальники побачили безліч технічних фолів, а наставника "дніпрян" Дениса Журавльова взагалі було вилучено в кінцівці зустрічі.

"Хімік" виглядав краще за суперника: южненці були більш мобільними та агресивними. А ось гості через кадрові втрати істотно втратили в ротації. Очікується, що вже в понеділок "Дніпро" зможе розраховувати на когось з пари Ревзін-Закурдаєв. Крім того, своє слово повинен сказати і зірковий Кирило Фесенко.

Напевно фанати знову стануть свідками запеклої битви на паркеті ФСК "Олімп", але шанси "хіміків" виглядають трохи кращими.

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