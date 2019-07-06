Росія зганьбилася на ЧЄ-2019 і не потрапила на Олімпіаду

Жіноча збірна Росії з баскетболу програла команді Швеції в матчі за 5-8-е місця чемпіонату Європи-2019. Зустріч в Белграді завершилася з рахунком 52:57.

Ця поразка позбавила російську команду шансів на участь у кваліфікації Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.

Згідно з регламентом, в кваліфікації до ОІ зіграють шість кращих команд чемпіонату Європи-2019. Ними стали півфіналісти ЧЄ: збірні Сербії, Іспанії, Великобританії, Франції, а також команди Бельгії та Швеції. Відбірковий турнір до Олімпіади пройде з 2 по 10 лютого 2020 року.

Російські вболівальники не змогли стримати емоцій після такого провалу, назвавши гру баскетболісток ганьбою.

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Нагадаємо, що жіноча збірна України програла всі три матчі групового етапу на Євробаскеті-2019 і покинула турнір.

Спершу українки поступилися чемпіонкам Європи іспанкам (77:95), а потім у напруженій зустрічі програли латвійкам (74:82).

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