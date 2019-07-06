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Росія зганьбилася на ЧЄ-2019 і не потрапила на Олімпіаду

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Жіноча збірна Росії з баскетболу програла команді Швеції в матчі за 5-8-е місця чемпіонату Європи-2019. Зустріч в Белграді завершилася з рахунком 52:57.

Ця поразка позбавила російську команду шансів на участь у кваліфікації Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.

Згідно з регламентом, в кваліфікації до ОІ зіграють шість кращих команд чемпіонату Європи-2019. Ними стали півфіналісти ЧЄ: збірні Сербії, Іспанії, Великобританії, Франції, а також команди Бельгії та Швеції. Відбірковий турнір до Олімпіади пройде з 2 по 10 лютого 2020 року.

Російські вболівальники не змогли стримати емоцій після такого провалу, назвавши гру баскетболісток ганьбою.

Росія зганьбилася на ЧЄ-2019 і не потрапила на Олімпіаду
Росія зганьбилася на ЧЄ-2019 і не потрапила на Олімпіаду
Росія зганьбилася на ЧЄ-2019 і не потрапила на Олімпіаду
Росія зганьбилася на ЧЄ-2019 і не потрапила на Олімпіаду
Новини
Українець Михайлюк приголомшливо стартував у Літній лізі НБА

Нагадаємо, що жіноча збірна України програла всі три матчі групового етапу на Євробаскеті-2019 і покинула турнір.

Спершу українки поступилися чемпіонкам Європи іспанкам (77:95), а потім у напруженій зустрічі програли латвійкам (74:82).

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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А украина не опозорилась, заняв последнее место? Нация д*билов!!!
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Виня Ксения
Виня Ксения
Бухгалтер Борис, а вам лишь бы Украина не была лучше, чем рассеяния. Всё на Украину равняетесь. А сами пыжитесь своим вяликодержавием. И кто после этого нация идиотов? Продули, так признайте, что позорные лохи и ваше вяликодержавие вылилось в маленький пшик. Только способны свою ненависть и злость на других вылить.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Падаль паРРашная - вы негодяи! Как и ваши тупые самки, просравшие все! Так вам, блядям, и надо! Позор вам! Позор помойке под названием расея! Я плюю вам в рыло, скот одичалый!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Украина сверх достойно не попала на ОИ уверенно заняв последнее место в группе
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Крымчанин Юрий, крысчанин позорный - для тебя нет родины. Ты шавка безродная, мерзкий предатель. И сдохнешь ты на помойке, су.ка безродная!
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