"Хімік" з перемоги стартував у Суперлізі Паріматч: результати 8 жовтня

У четвер, 8 жовтня, матчем в Южному продовжився чемпіонат України з баскетболу в Суперлізі Паріматч.

На паркеті ФСК "Олімп" місцевий "Хімік" здобув впевнену перемогу над новачком турніру – БК "Тернопіль" (80:64).

Зусиллями Ейвері Угба, який потрапив кілька триочкових і в цілому виглядав більш ніж здорово проти своєї колишньої команди, "Тернопіль" повів в рахунку і добре почав матч. Однак до кінця першої чверті ситуація на паркеті вирівнялася, після чого господарі потрошку стали перемелювати свого суперника, пише ПБ.

З фол-траблом сів на лаву Едріан Боуї, а Салліван, Нельсон і Вашингтон почали методично вигравати свої мікродуелі під чужим кільцем. По суті, вже в другій чверті южненці не тільки повернули собі ініціативу, а й створили головний запас – "Тернопіль" так і не зупинив напад "Хіміка", а свої атаки успішно розвивав в кращому випадку через раз.

Повівши +12 до перерви, далі хлопці Віталія Степанівського ініціативи вже не втрачали, спокійно контролювали хід зустрічі і довели її до вкрай переконливої перемоги, змастивши як тренерський дебют в Суперлізі Дмитру Забірченку, так і всієї тернопільської організації.

"Хімік" – "Тернопіль" 80:64 (20:22 26:12, 19:19, 15:11)

Хімік: Ковляр (6), Рябчук (9), Мироненко (6 + 4 підбирання), Войналович (9 + 7 підбирань), Нельсон (16 + 5 підбирань + 5 передач) - старт; Марченко (4), Вашингтон (4), Салліван (18 + 9 підбирань), Зотов (7 + 4 передачі), Рахімшаіков, Козак, Клевзунік (1).

Тернопіль: Боуї (0 + 3 підбирання + 4 втрати), Кольченко (6 + 6 передач), Уорд (10 + 5 підбирань), Агафонов (9 + 7 підбирань), Угба (28 + 9 підбирань + 6 втрат) - старт; Буренко (2), Кальніченко (4), Тищенко (1), Подковиров, Головчик, Шиманський, Бережний (4).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 жовтня "Хімік" в сенсаційному фіналі Кубка України з баскетболу обіграв дніпровський "Дніпро" і вдруге у своїй історії виграв трофей.