Перемога в Одесі: результати Суперліги Паріматч 5 листопада

У четвер, 5 листопада, у чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Паріматч відбулися чергові два поєдинки регулярного сезону.

В Южному місцевий "Хімік" не мав проблем із МБК "Миколаїв" (84:76), а в Одесі місцевий клуб завдав чергової поразки "Черкаським Мавпам" (71:80).

У южненців повернулися три гравці ротації, що й допомогло йому переграти "Миколаїв", який втратив двох лідерів команди.

Без Кіта Омоери, Макса Конате і Валентина Берестнєва на тренерській лаві "Миколаїв" мав цілком обмежений ресурс проти "Хіміка," у якого повернулися в стрій Віталій Зотов, Денис Клевзунік і Вадим Козак (зате не було в заявці Андрія Мироненка).

У цій ситуації "корабели" гідно провели першу чверть, яку виграли з мінімальною різницею, але в другій десятихвилинці перевага "Хіміка" в зіграності й габаритах дала про себе знати. Едріен і Адедіран не змогли зупинити в трисекундній зоні ні Саллівана, ні Нельсона, завдяки чому "Хімік" тут же відірвався в рахунку, повідомляє ПБ.

Усю другу половину Віталій Степановський намагався тримати на паркеті трьох великих, а його миколаївський опонент Денис Роздобудько захищався "зоною", провокуючи "Хіміка" на дальні кидки. Задум працював непогано, але в ключові моменти і Зотов, і Клевзунік, і, звичайно ж, Марченко свої м'ячі влучили.

"Хімік" утримав різницю, трохи знизившись лише за 3-4 хвилини до кінця останньої чверті. Однак до реальної інтриги "Миколаїв" не дотягнув.

Цілком упевнена перемога южненців, які й далі піднімаються турнірною таблицею після серії поразок.

"Хімік" – МБК "Миколаїв" 84:76 (17:20, 27:14, 22:19, 18:23)

Хімік: Ковляр (6), Марченко (13), Клевзунік (7), Нельсон (30 + 9 підбирань + 5 передач), Вашингтон (5 + 8 підбирань) – старт; Салліван (14 + 11 підбирань + 5 передач), Зотов (9), Козак.

Миколаїв: хохоник, Едж (26), Заплотинська (2 + 8 підбирань), Едріен (19 + 7 підбирань), Кушніров (7) – старт; Боном (12 + 7 передач), Боднар, Дубоненко (0 + 3 підбирання), Адедіран (12 + 8 підбирань).

В Одесі підопічні Максима Міхельсона зазнали восьмої поразки поспіль.

БК "Одеса" – "Черкаські Мавпи" 80:71 (19:17, 24:20, 20:17, 17:17)

БК Одеса: Заєць (2), Кондраков (10 + 5 передач + 5 втрат), Носков (13 + 6 підбирань), Новіков (13 + 5 підбирань), Браун (4) – старт; Блейлок (17), Прокопенко (15 + 4 втрати), Давидюк (4), Артамонов (2 + 9 передач), Найко.

Черкаські Мавпи: Попов (0 + 5 передач + 4 втрати), Кобець (29 + 5 втрат), Конєв (13 + 4 передачі + 4 перехоплення + 5 втрат), Хаджіфейзовіч (6), Скапінцев (11 + 5 підбирань) – старт; Сергєєв (6 + 5 підборів), Дзюба (4), Ткаченко (2), Товкач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 листопада всі баскетболісти київського "Будівельника" отримали позитивні результати тестів на коронавірус.