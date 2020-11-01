Перемога "Дніпра" і "Тернополя": результати Суперліги Паріматч 1 листопада

У неділю, 1 листопада, в чемпіонаті України з баскетболу граються чергові чотири поєдинки в Суперлізі Паріматч.

Центральною стала гра в Кам'янському, де місцевий "Прометей" грає з "Київ-Баскетом".

У Дніпрі ривок господарів 22:0 на стику третьої і четвертої чвертей зіграв ключову роль у матчі проти "Одеси" (84:72)

Перша половина матчу несподівано перетворилася на безуспішну погоню "Дніпра" за "Одесою". Юрій Кондраков і Ділейні Блейлок справно набирали очки переважно за рахунок індивідуальної майстерності. А Денис Носков і Вадим Прокопенко агресивно йшли в "фарбу", змушуючи опонентів фолити і точно пробиваючи штрафні. Водночас у стартової п'ятірки господарів абсолютно не склалася гра в нападі. Генрі Дугат і Джаред Террелл одночасно видали найгіршу гру в сезоні, а перший взагалі так жодного разу і не забив до кінця зустрічі. Не відразу змінив положення і вихід Іссуфа Санона, який з ходу організував ударний відрізок, повідомляє ПБ.

Але в третій чверті ситуація кардинально змінилася. Дніпряни стали набагато ефективніше оборонятися, серйозно прихопивши лідерів гостей, і повністю взяли під контроль "фарбу". В останні 4 хвилини вони провели потужний ривок 14:0, забиваючи на будь-який смак, і перехопили ініціативу. А вже на першій хвилині заключного періоду два поспіль триочкових Григорія Коломойського остаточно добили одеситів.

"Дніпро" – "Одеса" 84:72 (16:17, 18:22, 26:13, 24:20)

Дніпро: Дугат (8 передач), Террелл (4), Закурдаєв (5), Тимофієнко (10+5 підбирань +4 передачі), Кравцов (2+5 підбирань) – старт; Коломойський (12), Шундель (11+5 передач), Корнієнко (4), В'ячеслав Бобров (12+8 підбирань +7 передач +2 блок-шоти), Санон (16 – 5 втрат), Глєбов (8)

Одеса: Кондраков (16+4 передачі – 7 втрат), Заєць (2), Носков (9+12 підбирань – 4 втрати), Новіков (7+5 підбирань), Рамел Браун (6+5 передач) – старт; Найко (2), Давидюк (4), Блейлок (18+10 підбирань), Вадим Прокопенко (8+6 підбирань).

У Запоріжжі ротацією в шість осіб і без головного тренера місцеві баскетболісти боролися до останніх секунд, але все-таки поступилися більш досвідченому супернику з Тернополя (74:81).

Напередодні зустрічі з "Тернополем" до всіх кадрових проблем "Запоріжжя" додалася хвороба Валерія Плеханова – але і під керівництвом Станіслава Овдеєнка одна з головних сенсацій старту сезону Суперліги дуже непогано виглядала в поєдинку з підопічними Дмитра Забірченка.

Ротацією в шість осіб господарі "Юності" виграли першу половину – виконував соло Джош Форчун, який зупинився в підсумку на позначці в 32 бали в графі результативності. Вони істотно просіли в третій чверті, набравши усього вісім очок за десять хвилин і на якомусь етапі відпустивши Тернопіль на "+14" – і все одно зуміли зберегти інтригу чи не до фінальної сирени.

Періодична недбалість тернопільських баскетболістів під час поводження з м'ячем і божевільна зарядженість Якова Титова з Андрієм Грицаком на перехоплення (загалом "Запоріжжя" 15 разів відбирало м'яч у суперника) зробили четверту чверть абсолютно непередбачуваною.

Проте, "Тернопіль" все-таки вистояв і втримав перевагу. Частково тому, що у господарів огидно летіло з дальньої дистанції (22 із 26 спроб команди з-за дуги виявилися неточними) і наздоганяти без триочкових влучень було дуже непросто, але вирішальним у кінцівці виявився досвід ветеранів західноукраїнського колективу.

Трудові очки Андрія Агафонова з "фарби", перехоплення і відрив від Олександра Кольченка і потрапляння з середньої дистанції у виконанні Андрія Кальніченка оформили п'яту перемогу дебютанта регулярного чемпіонату в восьми вже зіграних матчах. "Запоріжжя" після п'яти перемог поступилося вдруге поспіль – але пред'являти максимально знекровленiй команді якісь претензії було б просто нерозумно.

"Запоріжжя" – "Тернопіль" 74:81 (16:18, 27:20, 8:22, 23:21)

Запоріжжя: Кеффі (12+5 підбирань +6 передач), Титов (2+6 перехоплень), Форчун (32), Мальчевський (13), Грицак (11+10 підбирань +3 перехоплення +2 блок-шоти) – старт; Сизов (4), Соколенко.

Тернопіль: Боуї (12+6 підбирань +6 втрат), Кольченко (12+7 передач), Кальніченко (11+10 підбирань), Агафонов (10+5 підбирань), Угба (15+10 підбирань +2 блок-шоти) – старт; Буренко (12+5 підбирань +5 втрат), Сандул (4+5 підбирань), Головчик (3), Тищенко (2), Подковиров.

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