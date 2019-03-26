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Стартував плей-офф Суперліги Парі-Матч: результати 26 березня

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"Запоріжжя" здобуло першу перемогу в плей-офф Суперліги Парі-Матч. На майданчику домашнього палацу спорту "Юність" підопічні Валерія Плеханова обіграли команду "Черкаські Мавпи" 105:87.

Запорожці впевнено стартували в поєдинку і дуже швидко відірвалися від суперника завдяки ривку 8:1. У переможців регулярного сезону виходило все і в атаці, і в захисті. Але черкащани дуже швидко прийшли до тями і, зумівши дати бій господарям, до кінця першої десятихвилинки вийшли вперед.

Запоріжжя - Черкаські Мавпи

Запоріжжя - Черкаські Мавпи

ФБУ

Новини
Визначилися пари плей-офф Суперліги Парі-Матч

Але в другій чверті "Запоріжжя" знову включилося в боротьбу і залишило суперника далеко позаду. До великої перерви господарі вели в рахунку +18. "Мавпи" провалили гру в атаці, лише зрідка попадаючи в кільце, і дозволили переможцю регулярного сезону піти на відпочинок у статусі беззаперечного фаворита.

Заряджені на успіх запоріжці не збиралися підпускати суперника. Після перерви господарі продовжували знущатися над чемпіоном України, зробивши різницю в рахунку +26 і, як тільки "Мавпи" намагалися скорочувати безнадійне відставання, "Запоріжжя" тут же віддалялося від гостей.

Перед заключною десятихвилинкою господарі впевнено вели в 20 очок. Черкащани з величезним бажанням намагалися повернути інтригу в протистояння. Скориставшись розслабленністю суперника, "Мавпи" почали наближатися, однак Плеханову вдалося вчасно зібрати своїх підопічних і не дозволити їм втратити перемогу.

"Запоріжжя" – "Черкаські Мавпи" – 105:87 (25:27, 31:11, 27:27, 22:22)
"Запоріжжя": Холтон (20–4 втрати), Кондраков (10+8 підбирань +6 передач +3 перехоплення), К. Хілл (15+8 підбирань +3 перехоплення), Мироненко, Преслі (9+2 блок-шоти –7 втрат) – старт; Шевченко (13), Буц, Титов, Трент (35+8 підбирань +4 передачі +3 перехоплення), Овдеєнко (3)
"Черкаські Мавпи": Бояркін (9 передач), Кольченко (15–4 втрати), Отверченко (3), Липовцев (3+6 підбирань), Скапінцев (2) – старт; Б. Янг (25+6 передач), Коклі (13), Ткаченко (12+2 блок-шота), Нікс (5+5 підбирань), Чумаков, Воєвода (9)

У паралельному поєдинку "Київ-Баскет" не без проблем обіграв МБК "Миколаїв". Зустріч двох суперників у столичному Палаці спорту завершилася з рахунком 82:70.

Четверта і п'ята команди чемпіонату України продемонстрували справжню боротьбу на майданчику. З перших хвилин зустрічі нікому не вдавалося заволодіти комфортною перевагою. Кияни часто втрачали м'яч в атаці, а їхньому супернику не вистачало точності. Але в кінці другої десятихвилинки підопічним Євгена Мурзіна вдалося наростити свій відрив до максимальних у зустрічі +7.

Після перерви "корабели" шокували свого суперника. Взявши гру під свій контроль, гості дуже швидко відіграли відставання й навіть зуміли вийти вперед. Але "Київ-Баскет", оговтавшись від шоку, дуже швидко повернув собі перевагу і вперше в грі зробив різницю в рахунку двозначною. Перед заключною десятихвилинкою різниця в рахунку становила +6, але господарі продовжували відриватися від суперника, розуміючи ціну цієї перемоги.

Гостей на останню чверть просто не вистачило. Провали в захисті "корабелів" дозволили киянам комфортно вести в рахунку +15 і вийти вперед у серії плей-офф Суперліги Парі-Матч.

"Київ-Баскет" – МБК "Миколаїв" 82:70 (23:23 19:13, 22:21 18:13)
"Київ-Баскет": Горобченко, Крік (21+5 підбирань +4 передачі), Крутоус (25), Челован (2+8 підбирань), Нванкво (13+5 підбирань +4 передачі) – старт; Носков (13), Сандул (5+7 підбирань +2 блок-шота), Латкович (3+6 підбирань +5 передач +4 втрати), Петров (0+11 підбирань +5 передач +2 блок-шота), Луценко.
МБК "Миколаїв": Зотов (13+5 підбирань +9 передач), Попов (6), Омоера (12), Давидюк (7+4 перехоплення +2 блок-шота), Адедіран (13+7 підбирань) – старт; Хохоник (7), Приймак (5), Тонченко (5), Мусієнко (2), Анікієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український тренер, екс-наставник національної баскетбольної команди Володимир Рижов розкритикував дворазового чемпіона НБА Станіслава Медведенка.

Знаменитий спортсмен був виключений зі складу виконкому Федерації баскетболу України (ФБУ), а Рижов нагадав про те, як Медведенко відмовлявся захищати кольори "жовто-синіх".

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Теми
СуперлігаЧемпіонат України з баскетболу
Теги
БК ЗапоріжжяЧеркаські МавпиКиїв-БаскетМБК Миколаїв
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