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Камбек чемпіона: результати плеф-офф Суперліги Парі-Матч 29 березня

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"Черкаські Мавпи" в неймовірному поєдинку обіграли переможця регулярного сезону - "Запоріжжя". Діючі чемпіони України феєрично провели другу половину зустрічі, здолавши суперника 101:91.

Старт зустрічі черкащани відверто провалили. Чемпіони України дозволили супернику відчувати себе комфортно в трисекундній зоні. Запорожці вже в першій чверті зробили різницю +10, але господарям вдалося скоротити своє відставання до чотирьох балів.

Черкаські Мавпи - Запоріжжя

Черкаські Мавпи - Запоріжжя

ФБУ

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Черкащани продовжили боротися в дебюті другої десятихвилинки, але потім знову почали помилятися і в підсумку відпустили суперника на 15 очок. Проте, Максиму Михельсону до великої перерви вдалося зібрати свою команду і допомогти їй вирівняти гру. "Мавпи" пішли відпочивати, наблизившись до суперника на відстань далекої атаки. Двічі пропустивши ривки черкащан 7:0, запорожці не зуміли втримати комфортну перевагу.

Другу половину зустрічі чемпіони України почали дуже впевнено. Скориставшись помилками суперника в атаці, "Мавпи" ривком 10:0 вперше в грі вийшли вперед. Неймовірно пішла гра у Руслана Отверченка, далекі атаки якого внесли свій вклад в лідерство господарів. Черкащани додали в захисті і в підсумку перед заключною чвертю вели в рахунку +13.

Кінцівка для "Мавп" видалася дуже непростою. До Бояркіна, який раніше залишив команду через дисквалифікацію, додався травмований Янг. Чемпіони України помітно підсіли фізично, але на характері зуміли втримати перемогу і зрівняти рахунок серії.

"Черкаські Мавпи" - БК "Запоріжжя" 101: 91 (22:26 25:24, 32:16, 22:25)
"Мавпи": Бояркін (2), Отверченко (30+5 передач), Кольченко (17+7 передач), Липовцев (2+4 підбирання), Скапінцев (2) - старт; Коуклі (21+7 підбирань), Ткаченко (1), Янг (19+5 підбирань +7 передач), Нікс (5), Воєвода, Чумаков (1), Сергєєв (1).
"Запоріжжя": Холтон (17+5 передач), Кондраков (4+4 підбирання), Мироненко (9), Хілл (15+9 підбирань +4 передачі), Преслі (14) - старт; Шевченко (13+5 підбирань), Овдеєнко (2), Трент (15+5 передач +3 перехоплення), Буц (2), Титов.

У паралельному поєдинку "Миколаїв" в овертаймі вирвав перемогу у "Київ-Баскета". Приголомшливий камбек в заключній чверті і впевнена гра в п'ятихвилинці дозволила господарям зрівняти рахунок серії, обігравши суперника 103:94.

"Корабели" з перших хвилин намагалися взяти гру під свій контроль, однак дуже швидко віддали ініціативу супернику. Столичні гості повели в рахунку і, незважаючи на опір господарів, не дозволяли їм відновити рівновагу. Перевага "Київ-Баскета" була невеликою, проте налаштовані на успіх підопічні Євгена Мурзіна не дозволяли суперникові їх обігнати.

"Миколаїв" відчайдушно чинив опір, але на старт другої половини зустрічі вони провалили. У третій десятихвилинці киянам вдалося наростити свою перевагу і перед заключною десятихвилинкою мати в своєму активі гандикап в 13 очок.

Розслабленість гостей в кінцівці зустрічі коштувала їм перемоги у зустрічі. "Корабели" включилися в боротьбу і дуже швидко нівелювали величезне відставання. Однак Мурзін тут же відреагував на провал своєї команди. Кияни знову включилися і зробили різницю двозначною. Але "Миколаїв", повіривши в свій успіх, здаватися не збирався. Розуміючи ціну поразки господарі за три хвилини до кінця зустрічі вийшли вперед. Кияни так просто не збиралися віддавати перемогу і в непоступливою боротьбі перевели гру в овертайм.

В результаті більш готовими фізично і морально виявилися господарі. "Київ-Баскет" багато помилявся в атаці і в підсумку подарував перемогу своєму супернику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому поєдинку серії плей-офф Суперліги Парі-Матч "Запоріжжя" обіграло команду "Черкаські Мавпи" 105:87.

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Теми
СуперлігаЧемпіонат України з баскетболу
Теги
Київ-БаскетЧеркаські МавпиБК ЗапоріжжяМБК Миколаїв
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